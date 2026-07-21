Ernesto Ruffo presenta nuevo amparo contra su captura y traslado al penal del Altiplano

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de Amparo Ruffo para impugnar diversos actos relacionados con su detención y traslado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece internado tras ser acusado de presuntamente encabezar una red dedicada al huachicol fiscal.

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¿Qué reclama Ernesto Ruffo en el nuevo amparo?

La demanda de garantías, admitida por un juez federal, reclama 17 actos atribuidos a la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos la emisión y ejecución de la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, así como su traslado fuera de Baja California.

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¿Qué argumentos presenta la defensa?

En el escrito, la defensa también impugna la presunta privación ilegal de la libertad, la retención sin exhibición inmediata de una orden judicial válida y la solicitud.

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