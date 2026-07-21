Sheinbaum responde a denuncia de EU sobre presuntos espías rusos en México

Desestimó la presidenta Claudia Sheinbaum la denuncia del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presunta presencia de espías rusos en México y enfatizó que pedirá información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esto después de que el secretario de Estado del país vecino, Marco Rubio, señalara una alianza entre Cuba y Rusia en el informe “Cuba, la capital del comunismo del siglo 21”, donde se indicó que en territorio mexicano opera una red de espías infiltrados como acreditados diplomáticos para recopilar inteligencia sobre la administración estadounidense.

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¿Qué respondió Sheinbaum sobre los presuntos espías rusos?

“A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, alguna gente que la embajada solicita, se hace el mismo procedimiento. Pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores. Pues no tiene nada que ver con un asunto internacional ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué dijo sobre los señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos?

Sheinbaum Pardo aprovechó para revirar las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de México, negando cualquier tipo de presión. Después de que Terrance Cole, director de la DEA, advirtió que la agencia continuará investigando a quienes colaboren con los cárteles, incluidos servidores públicos, la jefa del Ejecutivo Federal insistió en que las autoridades estadounidenses tienen mucho trabajo en su propio país.

“Ya lo dije, pues también ellos que expliquen, por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos, hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México y cada quien pues debe hacer su trabajo. Ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué señala el reporte citado por Estados Unidos?

La mandataria aseguró que Estados Unidos también enfrenta importantes retos en materia de combate al crimen organizado y la corrupción.

De acuerdo con el reporte, el alcance de estas operaciones salpica directamente a la frontera sur estadounidense, tema que señaló ha generado tensión diplomática entre Estados Unidos y México en años recientes.

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