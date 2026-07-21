Golpe al crimen organizado, se aseguran más de 3 toneladas de metanfetaminas: Harfuch

Autoridades afirman que con este golpe al narco miles de dosis no llegarán a las calles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron más de tres toneladas de metanfetamina durante un operativo realizado en el estado de Sonora, informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad señaló:

“Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre la SSPC y la FGR en Sonora se aseguraron más de tres toneladas de metanfetamina. Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, publicó el funcionario.

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Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

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Aunque hasta el momento las autoridades federales no han informado el sitio exacto donde se realizó el aseguramiento ni si hubo personas detenidas, el decomiso representa uno de los golpes más relevantes contra el tráfico de drogas sintéticas en las últimas semanas.

La acción se suma a la estrategia del Gabinete de Seguridad para combatir la producción y distribución de metanfetamina , una de las drogas sintéticas con mayor presencia en el mercado ilícito. En meses recientes, las autoridades federales han realizado aseguramientos históricos de cocaína, metanfetamina líquida y precursores químicos en diversos estados del país, como parte del reforzamiento de los operativos contra las organizaciones criminales.

Se espera que en las próximas horas la SSPC y la FGR amplíen la información sobre este operativo y den a conocer el valor estimado del cargamento asegurado, así como los resultados de las investigaciones.

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ahz.