Minimiza Sheinbaum retiro de visas a Durazo y Villarreal… “hay que estar tranquilos”

Con la frase “hay que estar tranquilos” minimizó la presidenta Claudia Sheinbaum la noticia del retiro de visas por parte del gobierno de Estados Unidos a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y Tamaulipas, Américo Villarreal.

Sheinbaum se pronuncia sobre retiro de visas

En la mañanera desde Palacio Nacional, comentó que corresponderá a los mandatarios estatales hablar al respecto en tanto que cuestionó si hay una intención de fondo por parte del país vecino.

“Salió una nota en Los Ángeles Times, ¿no? De dos gobernadores, entiendo que, pues, ellos tienen que aclarar, pero antier o ayer lo dije. Qué intención con quitar la visa, y además hacerlo público. Vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores, para ver que, para decirle a los mexicanos, aguas, aguas, te van a quitar la visa. No, pues, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones, con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación. Pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”.

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Seguridad y combate al crimen organizado

La Primera Mandataria insistió que el tema del crimen organizado en México ha sido utilizado a lo largo de la historia y más en la actualidad, por parte de Estados Unidos, como un motivo de presión para distintos intereses y aprovechó para resaltar la disminución de homicidios dolosos en México durante el sexenio.

“Siempre ha sido una presión. Ahora, pues, es uno de los elementos centrales. Lo primero es, el estado mexicano utiliza todo lo que está en su poder en términos de la legalidad para combatir a la delincuencia organizada. No es aquella cosa de la fuerza del estado y sale los militares, como en el caso de Calderón, de la guerra contra el narco. Son las leyes, es la investigación, es la inteligencia. No puede decir que no estamos actuando. Tan estamos actuando que los homicidios dolosos en nuestro sexenio disminuyeron en 49 por 149 por ciento. Yo los reto a que me digan en qué país del mundo, con la población que tiene México, han disminuido los homicidios dolosos”.

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La mandataria reiteró que las acciones del Estado mexicano se basan en la legalidad, la investigación y la inteligencia para combatir a la delincuencia. El tema del retiro de visas ha generado reacciones en el ámbito político, mientras que el gobierno federal mantiene su postura sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad. La discusión sobre el retiro de visas también ocurre en un contexto de relación permanente entre México y Estados Unidos.

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