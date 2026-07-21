Anuncia Sheinbaum inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria

Al asegurar que seguirá la inversión para aumentar los servicios de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 181 mil millones de pesos para aumentar el número de camas hospitalarias en el país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que su administración trabaja en mas de 150 proyectos a fin de acercar los servicios de salud en distintos puntos de México.

“Con una inversión de cerca de 181 mil millones de pesos, al 2030 realizaremos 152 proyectos hospitalarios, 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones hospitalarias y 55 sustituciones y mejoras mayores. Más que la construcción es la atención, la atención a la población, el acceso a la salud”.

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Así mismo Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, informó que como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria a 2030 se contará con 50 hospitales completamente nuevos.

“El plan nacional de infraestructura hospitalaria que hemos diseñado para esta administración contempla que entre octubre de 2024, que inició el gobierno, y finales del 2030, que terminará esta administración, se van a construir 50 hospitales, completando el T nuevos. Estos hospitales van a tener 6364 camas totalmente nuevas. Además, 47 hospitales los vamos a ampliar, incrementar servicios, implementar camas de hospitalización, camas de urgencias, camas de cuidados intensivos para sumar mil un camas adicionales. Y 55 hospitales, la mayoría de los cuales tienen ya muchos, muchos años, algunos tienen hasta 100 años, van a ser sustituidos por 1 completamente nuevo”.

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Detalló que se tendrán 6 mil 364 camas totalmente nuevas. El funcionario comentó que con esos 55 hospitales se sumarán mil 774 camas nuevas, con lo que se pasará 96 mil 966 camas del inicio del gobierno a 106 mil 105 en estos seis años.

Para ello indicó que para este año se tienen 33 proyectos más que están ya en construcción y próximos a concluirse para sumar mil 163 camas más.

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