Fondo Ambiental busca financiar proyectos sostenibles con recursos públicos y privados

Recursos públicos, privados, institucionales y multilaterales serán canalizador hacia proyectos de protección ambiental y desarrollo sostenible, mediante el Fondo de Capital Ambiental para México.

El secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el Fondo Ambiental, un mecanismo impulsado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para canalizar recursos públicos, privados, institucionales y multilaterales hacia proyectos de protección ambiental y desarrollo sostenible.

Durante el acto, el funcionario explicó que el objetivo del fondo es convertir en acciones concretas la colaboración entre gobierno, iniciativa privada, academia e instituciones financieras.

Financiamiento para proyectos de protección ambiental

Destacó que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) fue considerado el aliado natural para impulsar esta iniciativa y convocó al sector privado a respaldarla.

“Yo llamaría a las amigas, a los amigos del sector privado, institucional, empresarial, a que adopten este fondo, que lo comenten, que lo chismeen ahí en sus círculos. Es muy importante que de boca en boca, de voz en voz, podamos hacer de este un vehículo que complemente el esfuerzo de la política pública. Es un instrumento más, es un instrumento para caminar juntos.”

Sostuvo que la política ambiental y el desarrollo económico forman parte de una misma estrategia para garantizar el crecimiento del país.

“La protección del medioambiente y el desarrollo económico no constituyen agendas separadas. Por el contrario, la conservación de nuestros recursos naturales es una condición indispensable para sostener la productividad, la inversión y el bienestar de la población en el largo plazo… Por eso, proteger nuestro capital natural no es solamente una responsabilidad ambiental, también es una decisión económica.”

El funcionario advirtió que fenómenos como las sequías, inundaciones, incendios forestales y la pérdida de biodiversidad ya tienen efectos directos sobre la economía y las decisiones de inversión, por lo que el Fondo Ambiental busca traducir las prioridades ambientales en proyectos viables y medibles.

“Ese es justo el propósito del Fondo de Capital Ambiental para México, contribuir a que las prioridades ambientales del país se traduzcan en proyectos concretos, viables y con resultados que puedan medirse en conjunción con todos los sectores. El fondo permitirá articular recursos públicos, privados y multilaterales alrededor de una cartera común de proyectos.”

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Presentación Oficial del Fondo de Capital Ambiental para México https://t.co/Z6wzrjen3g — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 21, 2026

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Participación del sector privado e instituciones

Señaló que la Secretaría de Hacienda tendrá la responsabilidad de crear las condiciones para movilizar recursos, estructurar financieramente los proyectos y facilitar la participación de distintos sectores.

“Nuestro papel es crear las condiciones para movilizar recursos, vincular las prioridades ambientales con las fuentes de financiamiento disponibles y promover mecanismos que faciliten la participación de distintos sectores. También nos corresponde procurar que los proyectos tengan estructuras financieras sólidas e indicadores de resultados.”

Finalmente, reiteró el llamado a empresas e instituciones para participar en la capitalización del fondo y aseguró que preservar el patrimonio natural del país requiere una acción conjunta.

“Invitamos a las empresas, instituciones aquí representadas a conocer con mayor detalle esta iniciativa y a considerar su participación en la construcción y capitalización de nuestro Fondo de Capital Ambiental. Su participación será determinante para ampliar el alcance del mecanismo, diversificar su base de aportaciones y consolidar una cartera de proyectos acorde con las necesidades del país… Desde la Secretaría de Hacienda reiteramos nuestro compromiso de acompañar esta iniciativa, fortalecer su arquitectura financiera y contribuir a movilizar mayores recursos hacia proyectos ambientales con resultados verificables.”

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