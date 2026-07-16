CURP Biométrico: ¿dónde sacarlo en la CDMX durante julio 2026?

CURP Biométrica en CDMX: estos son los módulos donde puedes sacarla en julio de 2026. IA

La CURP Biométrica ya forma parte del nuevo sistema de identificación nacional en México y durante julio de 2026 miles de personas continúan realizando el trámite en la Ciudad de México. Si aún no cuentas con este documento, es importante conocer dónde tramitarlo, qué requisitos debes presentar y cómo sacar una cita.

El registro es presencial porque incluye la captura de fotografía, huellas dactilares, firma electrónica y, en algunos módulos, el escaneo del iris, información que se integra a la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población administrada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

¿Dónde sacar la CURP Biométrica en la CDMX?

Durante julio de 2026, el Gobierno federal mantiene habilitados módulos de RENAPO y del Registro Civil para realizar el trámite en la capital.

Entre los principales puntos de atención se encuentran:

Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc (Módulo central de RENAPO).

Arcos de Belén 19, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Canario s/n, colonia Tolteca, Álvaro Obregón.

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, Iztapalapa.

Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

Además de módulos en Cuajimalpa, Milpa Alta y Tláhuac, entre otros puntos autorizados.

Las autoridades recomiendan verificar la disponibilidad del módulo y agendar una cita antes de acudir, ya que la demanda continúa siendo alta.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en julio de 2026

Para completar el registro debes acudir con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada.

CURP certificada vigente.

Identificación oficial (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo.

En el módulo se realizará la captura de los datos biométricos, proceso que generalmente tarda entre 20 y 30 minutos, siempre que la documentación esté completa.

¿Es obligatoria la CURP Biométrica?

La reforma a la Ley General de Población establece la incorporación de la CURP Biométrica como un documento de identidad nacional que será utilizado en diversos trámites públicos y privados. Su implementación continúa de manera gradual durante 2026 y cada vez más dependencias solicitan este documento para validar la identidad de los ciudadanos.

Por ello, si resides en la Ciudad de México y aún no realizas el trámite, lo recomendable es programar tu cita con anticipación y acudir al módulo autorizado más cercano para evitar retrasos conforme avance su adopción en dependencias federales y locales.