Dos marcas de lujo se encuentran en polémica por ser investigadas por explotación laboral; ¿Cuáles son?

Las marcas de lujo, Chanel y Bulgari, volvieron a ser el centro de atención pero no por cuestiones de moda, sino porque autoridades italianas abrieron una investigación contra ambas marcas por supuesta explotación laboral. Ante esto, miles de seguidores han cuestionado sus representantes y comienza a hacerse un escándalo de gran magnitud, te contamos.

¿Cuál es la verdadera razón de investigación a estas marcas de lujo?

De acuerdo con las autoridades italianas, no es que se esté investigando a las marcas en sí, más bien se centran en dos talleres administrados por empresarios chinos. Y aunque ambas empresas aparecen en la indagatoria, hasta el momento no están siendo investigadas penalmente, pues las autoridades apenas solicitaron documentos relacionados con sus controles internos y proveedores.

En estos talleres administrados por empresarios chinos, se encuentran laborando (supuestamente) personas migrantes que no cuentan con su documentación en regla y además, en condiciones laborales que podrían violar su integridad como personas trabajadoras.

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¿Estas marcas enfrentan cargos hasta el momento?

Realmente no, ninguna de las marcas está oficialmente bajo investigación, ni la Fiscalía ha solicitado medidas judiciales contra ellas. El objetivo del operativo es recabar información para conocer si existieron fallas en la supervisión de los proveedores involucrados.

Una investigación que hace temblar a la industria del lujo

El caso no se limita a estas dos marcas y tampoco ha sido un tema que ha pasado por primera vez, pues en los últimos años, las autoridades italianas han intensificado las investigaciones sobre las cadenas de producción de la industria de lujo en Italia, donde algunas marcas subcontratan parte de su fabricación a empresas que, a su vez, delegan el trabajo a pequeños talleres.

Por ahora, las investigaciones continúan y las autoridades determinarán si existen responsabilidades entre los proveedores involucrados.