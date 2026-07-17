Nueva reforma de jubilación de Sheinbaum congela edad mínima de retiro para salir a los 53 años

La reforma de jubilación impulsada por Claudia Sheinbaum congelará la edad mínima de retiro para trabajadores del Estado, permitiendo que algunos puedan jubilarse desde los 53 años.

En las últimas semanas aquí en W Radio le hemos seguido la pista, paso a paso, a los cambios que trae el decreto presidencial sobre las jubilaciones del ISSSTE. Ya platicamos de cómo irá bajando la edad de retiro y quiénes podrán aprovechar este beneficio, pero ahora toca hablar del punto al que llegará la reforma: la edad mínima de 53 años.

Eso sí, no vayas a pensar que este cambio aplica desde mañana o para todos los trabajadores. Forma parte del calendario de transición del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE, que irá reduciendo poco a poco la edad de jubilación hasta llegar a su meta final.

El año en el que entra en vigor la edad mínima de 53 años

Recuerda el 2034. Será a partir de ese año cuando termine el periodo de transición y la edad mínima de jubilación quede fijada en su nivel más bajo.

Las principales beneficiadas serán las mujeres trabajadoras del Estado que pertenezcan al régimen del Artículo Décimo Transitorio, ya que podrán iniciar su trámite de jubilación a los 53 años.

En el caso de los hombres que formen parte del mismo régimen, la edad mínima quedará establecida en 55 años.

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¿Qué necesitas cumplir para jubilarte a esa edad?

Las mujeres deberán acreditar 28 años de cotización, mientras que los hombres necesitarán 30 años de servicio, siempre que pertenezcan al régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE.

Además, es indispensable estar dentro de este régimen, que corresponde a las personas trabajadoras que decidieron mantenerse en el esquema anterior del ISSSTE cuando entró en vigor la reforma de 2007.

En estos casos, la pensión se calcula con base en el sueldo básico del último año trabajado antes de la baja laboral.

Así que, si tu historial de cotización y la fecha en la que entraste a trabajar al servicio del Estado coinciden con el calendario de transición, podrás aprovechar esta reducción gradual de la edad y empezar a planear tu retiro con mucha más claridad.

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