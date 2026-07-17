¿Cuánto se gasta en la lista de útiles escolares de la SEP para el nuevo ciclo 2026-2027?

La SEP publicó la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027; el gasto final dependerá de la calidad de los materiales y del lugar donde se compren.

Con la publicación del calendario para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP también soltó la lista oficial de útiles escolares que van a necesitar las y los estudiantes de educación básica, por lo que aclaró que se trata de los materiales básicos e indispensables para trabajar en el salón de clases. Eso sí, algunos maestros podrían pedir materiales extra para actividades específicas, siempre procurando que no se conviertan en un golpe al bolsillo de las familias.

Y claro, además de saber qué sí o sí van a necesitar los alumnos, la duda de muchos papás, mamás y tutores es cuánto les va a salir el regreso a clases. Por eso le echamos un ojo a los precios que actualmente tienen los artículos más comunes.

¿Cuánto cuestan los útiles escolares para el ciclo 2026-2027?

Aquí es donde el gasto puede variar un buen. Todo depende de la marca, la calidad y hasta de dónde hagas las compras. No es lo mismo surtir la lista en la papelería de la esquina que en una tienda departamental o un supermercado.

Estos son algunos de los rangos de precios que pudimos revisar:

Cuadernos: entre 20 y más de 100 pesos por pieza.

Caja de colores: entre 100 y 200 pesos o incluso más.

Juego de geometría: entre 30 y 180 pesos.

Paquete de hojas blancas: entre 30 y 100 pesos.

Lápices: entre 30 y más de 100 pesos por paquete o 5 pesos por unidad.

Tijeras escolares: entre 15 y 30 pesos.

Bolígrafos: entre 32 y 50 pesos por paquete o alrededor de 6 pesos por unidad.

Marcatextos: entre 15 y 20 pesos por pieza o entre 70 y 300 pesos en paquetes.

Lápiz adhesivo: desde 27 pesos por unidad y entre 100 y 200 pesos en paquetes.

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¿Cuánto podría gastar una familia en el regreso a clases?

Al final, la cuenta depende del grado escolar, de la cantidad de materiales que pidan y, sobre todo, de la calidad de los productos que elijas. Entre cuadernos, colores, juegos de geometría y demás artículos, el gasto fácilmente puede pasar de unos cuantos cientos de pesos a más de mil pesos.

Y ojo, porque la PROFECO dio una referencia el año pasado:

Informó que para primer y segundo de primaria el costo mínimo de la lista era de 203.87 pesos y el máximo de 418.80 pesos. Para tercer grado, donde ya se agregan pluma y regla, el costo iba de 223.68 a 454.81 pesos. En cuarto, quinto y sexto de primaria, al incluir el juego de geometría, el gasto oscilaba entre 237.68 y 493.82 pesos. Mientras que para secundaria, el costo mínimo de la lista era de 295.04 pesos y el máximo de 598.82 pesos.

Esos precios corresponden al año pasado y cabe resaltar que el total correspondía a una unidad por cada artículo en la lista, no en paquete. Con los ajustes que han tenido muchos productos, es muy probable que este regreso a clases el gasto sea todavía mayor, así que vale la pena comparar precios y empezar a comprar con tiempo para que el sablazo no llegue de un jalón.

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¿Qué útiles escolares deben llevar los alumnos de primaria en el ciclo escolar 2026-2027?

Primer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

Segundo grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.

Tercer grado de primaria

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

1 regla de plástico.

Lápices de colores de madera.

50 hojas blancas.

Cuarto, quinto y sexto grado de primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma.

1 caja de lápices de colores de madera.

1 juego de geometría.

50 hojas blancas.

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¿Qué útiles escolares pide la SEP para secundaria?

Para primero, segundo y tercer grado de secundaria, la SEP maneja una lista general de materiales básicos. Eso sí, la cantidad de cuadernos dependerá de las materias y de lo que vaya pidiendo cada maestro:

Un cuaderno para cada materia o disciplina.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Además, la SEP señaló que para educación física, artes, laboratorios o proyectos relacionados con vida saludable, los maestros podrán pedir materiales adicionales dependiendo de las actividades que realicen con cada grupo.

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