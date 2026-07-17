SAT perdona hasta el 100% de multas en 2026: ¿quiénes pueden obtener el descuento?

El SAT mantiene vigente un programa que permite obtener descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos fiscales de 2024 o anteriores.

Ponerse al corriente con una deuda ante el SAT podría salir mucho más barato para miles de contribuyentes este 2026. Y es que, a través del Programa de Regularización Fiscal, las personas físicas y morales que hayan tenido ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024 pueden conseguir descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución relacionados con adeudos fiscales. Te explicamos.

¿Quiénes pueden obtener la condonación de multas y recargos del SAT?

Personas físicas.

Personas morales.

Micro, pequeñas y medianas empresas.

Contribuyentes que hayan obtenido ingresos de hasta 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024.

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¿Cuáles son los requisitos para recibir el descuento de hasta 100%?

Si quieres aprovechar este estímulo fiscal del SAT, necesitas cumplir con:

No haber recibido una condonación mediante los programas masivos de perdón fiscal que fueron eliminados con el decreto publicado el 20 de mayo de 2019.

No haber sido beneficiario del estímulo fiscal previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

Haber tenido ingresos totales que no superaran los 300 millones de pesos durante 2024.

No contar con una sentencia firme por delitos fiscales.

No aparecer en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, mejor conocidos como la “lista negra” del SAT.

Cubrir las contribuciones y aprovechamientos dentro de los plazos que establezca la autoridad fiscal.

¿Qué adeudos sí entran al Programa de Regularización Fiscal?

El beneficio aplica para créditos fiscales determinados por el SAT o la ANAM correspondientes a ejercicios de 2024 o anteriores, como:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales. Multas por infracciones previstas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago. Multas que incluyan agravantes.

Cuando las multas se determinen junto con contribuciones federales omitidas, aprovechamientos o cuotas compensatorias, el descuento puede llegar hasta 100%.

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¿En qué casos el descuento es de 90% y no de 100%?

De acuerdo con el SAT, si el crédito fiscal está integrado únicamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, la reducción será de 90%, siempre y cuando el contribuyente primero corrija la omisión que originó la sanción.

O sea, primero hay que ponerse al corriente con esto para poder acceder al descuento.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el descuento?

El Programa de Regularización Fiscal seguirá vigente durante 2026 para adeudos correspondientes a 2024 o ejercicios anteriores. Eso sí, una vez que el SAT emita los formatos de pago, será importante respetar los plazos establecidos para no perder el beneficio.

Así que si traes multas, recargos o algún crédito fiscal pendiente, vale la pena revisar tu situación cuanto antes. En una de esas puedes bajarle un buen a la deuda y evitar que siga creciendo conforme pasa el tiempo.

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