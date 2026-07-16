Programa Hoy No Circula viernes: ¿qué autos descansan este 17 de julio?

Si planeas utilizar tu automóvil este viernes 17 de julio de 2026, es importante conocer qué vehículos tienen restricciones para evitar multas o que la unidad sea enviada al corralón. El Programa Hoy No Circula se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde aplica la medida ambiental.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes no podrán circular los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como aquellos con holograma de verificación 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La restricción se aplica siempre que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no active una contingencia ambiental, situación que modificaría las restricciones mediante el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan este viernes 17 de julio en CDMX y Edomex?

Para este viernes 17 de julio, deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado azul .

. Terminación de placas 9 y 0 .

. Holograma de verificación 1 y 2 .

. Horario de restricción: 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa. También pueden circular unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, vehículos para personas con discapacidad y servicios funerarios que cumplan con la normatividad vigente.

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

El objetivo es reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire. En caso de registrarse altos niveles de ozono o partículas contaminantes, la CAMe puede activar una contingencia ambiental, lo que implica restricciones adicionales para un mayor número de vehículos.

Antes de salir, es recomendable verificar el calendario oficial y consultar el estado de la calidad del aire, ya que una contingencia ambiental puede modificar las restricciones previstas para el día.