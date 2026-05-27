Sheinbaum destaca reducción de homicidios y decomisos históricos en México

El gobierno federal reportó una reducción homicidios de 49% y más de 54 mil detenidos por delitos de alto impacto desde septiembre de 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia de seguridad federal ha permitido una reducción homicidios del 49% desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2026, resultado que atribuyó a la coordinación entre instituciones de seguridad y la atención a las causas de la violencia.

“Incluido mayo son muy buenos resultados. La reducción de homicidios dolosos hasta lo que va de mayo de septiembre a la fecha es de 49%. 49%. 54,000 presuntos delincuentes detenidos. Vamos a presentar pronto el trabajo que se está haciendo en los centros de detención. Entre el trabajo que ha hecho el gabinete y sí al desarme, sí a la paz, son cerca de 32,000 armas de fuego que hemos sacado de las calles, la mayoría de alto poder.”

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¿Qué resultados presentó el gobierno federal en materia de seguridad?

La mandataria federal también señaló que existen avances importantes en el combate contra los estupefacientes, datos que, aseguró, fueron compartidos parcialmente durante la reunión con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, a quien enfatizó que “hay Estado Mexicano”.

“Estos son datos de CBP, que es la agencia de Estados Unidos que se dedica a la incautación de drogas de su lado. Entonces, en la frontera sur de ellos, norte de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, ¡dicho por ellos! ¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando aquí. Son pastillas de fentanilo, porque es muy importante esto. Recientemente, se hizo un trabajo muy detallado para eh saber de dónde vienen estas pastillas. Lo más que hay en se ha encontrado en México son de fentanilo se hacen pastillas, pero no se fabrica aquí en México el fentanilo, viene de fuera.”

Además, Sheinbaum subrayó que el gobierno también mantiene acciones contra la corrupción y la impunidad cuando existen vínculos de funcionarios con el crimen organizado. En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos.

“Desde el inicio de esta administración, se han detenido cerca de 54,300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población. Otras operaciones que ayudaron a disminuir la violencia en el país fueron tres, en febrero, agosto y enero del 2026; se dio la transferencia de 92 objetivos prioritarios a los Estados Unidos. En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos. Se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran siete presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Se han asegurado cerca de 2,400 laboratorios clandestinos y centros de concentración utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina”.

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¿Qué acciones destacan contra el crimen organizado y el fentanilo?

El secretario de Seguridad explicó que también fueron aseguradas más de 400 toneladas de droga, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera integró a mil 422 personas a la lista de sujetos bloqueados, con recursos congelados superiores a 4 mil millones de pesos.

“El promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026, se registra una disminución preliminar del 49% en el promedio diario nacional de homicidio doloso. Esta disminución tiene que ver con varios factores. El primero, la consolidación de la Guardia Nacional. Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional. Además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120,000 elementos que permiten combatir la delincuencia organizada, pero también los delitos del fuero común”.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Miércoles 27 de mayo 2026 https://t.co/uwKGn4OELS — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 27, 2026

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, destacó que como parte de las acciones en materia de seguridad se integró una fuerza especial conjunta con 180 elementos seleccionados del cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes han participado en operativos relevantes contra integrantes del crimen organizado.

El mando militar explicó que, en el caso de los laboratorios clandestinos asegurados, ninguno producía fentanilo. Asimismo, informó que en Sinaloa han sido detenidas 2 mil 263 personas y presentó a 14 objetivos prioritarios capturados.

Ricardo Trevilla añadió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, se reportó una disminución de 3.7% en la percepción de inseguridad en Culiacán.

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