CNTE provoca pérdidas por más de 405 millones de pesos por movilizaciones, estima CANACO CDMX

Las afectaciones económicas provocadas por las manifestaciones de la CNTE alcanzan a más de 4 mil establecimientos ubicados en el corredor Reforma-Centro Histórico, con pérdidas de más de 405 mdp.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que los Bloqueos CNTE y movilizaciones realizados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han generado pérdidas económicas acumuladas por 405 millones 470 mil pesos en la capital del país.

Canaco reporta impacto económico por manifestaciones

El organismo empresarial local también condenó los actos de violencia y vandalismo registrados durante las protestas en el corredor Reforma-Centro Histórico, entre ellos daños a infraestructura pública y privada, el intento de derribar vallas de protección en accesos al Zócalo y afectaciones a inmuebles gubernamentales.

Las calles del primer cuadro del Centro Histórico mantienen abajo las cortinas de innumerables negocios por la invasión de campamentos de maestros de la CNTE. Ampliar

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que estas acciones rebasan el derecho a la libre manifestación y ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos, trabajadores, turistas y comerciantes.

De acuerdo con el organismo, el plantón instalado desde el pasado 25 de mayo en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre ha provocado pérdidas por 355 millones 770 mil pesos durante diez días consecutivos de afectaciones a la actividad económica.

A esta cifra se suman otros 49 millones 700 mil pesos derivados de la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio, lo que eleva el impacto económico total a más de 405 millones de pesos.

🔴Largas filas se registran en los accesos al Zócalo capitalino debido a los filtros de seguridad instalados por la policía. Trabajadores y comerciantes denuncian retrasos para llegar a sus centros de trabajo por las revisiones y restricciones de paso.



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Comercios afectados por los bloqueos

Canaco CDMX indicó que al menos 4 mil 91 unidades económicas han resultado directamente afectadas por la disminución en la afluencia de clientes, la caída en ventas, problemas de abastecimiento y complicaciones en la movilidad de trabajadores.

El organismo advirtió que la continuidad de Bloqueos CNTE y manifestaciones prolongadas podría comprometer la estabilidad laboral de miles de familias que dependen del comercio formal en la capital.

La cámara empresarial hace un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para garantizar el libre tránsito, restablecer el orden público y aplicar la ley con el objetivo de proteger la actividad económica y las fuentes de empleo en la ciudad. Los bloqueos CNTE continúan siendo señalados por el sector empresarial como un factor de afectación para comerciantes y trabajadores.

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