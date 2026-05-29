Congreso de la CDMX aprueba la Ley Nicole: Prohíbe cirugías estéticas en menores de edad

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Salud local para prohibir la realización de cirugías estéticas en niños, niñas y adolescentes cuando no exista una justificación médica.

Esta medida busca proteger a menores de 18 años de los riesgos físicos o emocionales provocados por procedimientos que responden solamente a canones estándares de belleza, redes sociales y patrones de consumo, señalaron los legisladores.

¿Cuáles son los procedimientos que quedan exceptuados de esta reforma?

La excepción para realizar una cirugía estética será cuanto esta tenga fines de reconstrucción avalados por especialistas médicos.

“Este dictamen no busca criminalizar ni estigmatizar la cirugía plástica reconstructiva o funcional, al contrario reconoce plenamente aquellos procedimientos médicos derivados de accidentes, malformaciones congénitas, quemaduras o condiciones que afecten la salud física y emocional de las personas menores de edad”, expresó en tribuna la presidenta de la Comisión de Salud, Miriam Valeria Cruz.

La iniciativa, que reforma el Artículo 172 de la Ley de Salud de la CDMX, surgió luego del caso de la niña Nicole de 14 años de Durango, quien murió en septiembre de 2025, por complicaciones durante una cirugía para aumentar sus senos.

¿Qué sanciones recibirán los establecimientos que incumplan la norma?

Entre las sanciones, según explicó el diputado promovente, Pedro Haces Lago, está la clausura de la clínica que realice la cirugía.

“En palabras sencillas si un establecimiento realiza un procedimiento en una persona menor de edad sin una razón podrá perder su autorización sanitaria”, agregó.

La propuesta fue aprobada con 51 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

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