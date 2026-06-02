¿No te pagaron? Profedet llama a trabajadores a reclamar el reparto de utilidades

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) llamó a las y los trabajadores que no recibieron el pago de utilidades a acercarse a la institución para recibir orientación, asesoría y apoyo jurídico gratuito, luego de que el pasado 30 de mayo concluyera el plazo legal para el cumplimiento de esta obligación patronal.

La dependencia recordó que el reparto de utilidades es un derecho reconocido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual las personas trabajadoras participan en las ganancias obtenidas por las empresas o personas empleadoras.

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¿Cuánto tiempo tienen los empleados para exigir este derecho laboral?

La PROFEDET precisó que quienes no hayan recibido esta prestación cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago correspondiente, periodo que comienza a correr a partir del día siguiente al vencimiento de la fecha límite establecida por la ley.

La PROFEDET informó que pone a disposición de la población trabajadora servicios gratuitos de conciliación, asesoría y representación legal para atender posibles incumplimientos relacionados con el reparto de utilidades y facilitar el acceso a la justicia laboral.

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Asimismo, exhortó a las personas trabajadoras a verificar que el monto recibido corresponda a lo establecido por la legislación vigente y, en caso de detectar irregularidades o tener dudas sobre el cálculo realizado por la empresa, solicitar atención especializada.

¿A dónde comunicarse para recibir apoyo y asesoría legal sin costo?

La institución reiteró su compromiso de brindar defensa y acompañamiento jurídico en favor de los derechos laborales, especialmente en temas relacionados con prestaciones obligatorias y condiciones de trabajo dignas.

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Para recibir orientación gratuita, las personas interesadas pueden comunicarse al 079, línea de atención del Gobierno de México, o al teléfono central de la PROFEDET: 55 5003 1000, extensiones 44741, 44780, 44781, 44785, 44786 y 44699.

También pueden acudir a la oficina de la Procuraduría más cercana en su entidad federativa.

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