EEUU responde a Sheinbaum: Embajador pide no politizar la lucha contra el crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pidió no politizar la lucha contra los cárteles de la droga.

Este lunes, el diplomático hizo un llamado a la unidad, tras el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que el gobierno de Donald Trump busca injerencia en México.

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El domingo la presidenta Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje en el que acusó de injerencia de parte de Estados Unidos con las acusaciones contra funcionarios mexicanos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Hoy Ronald Johnson aseguró que convertir la lucha contra el crimen organizado en un debate político, se pierde la oportunidad de fortalecer la cooperación entre ambos países.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”, señaló. —

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También dijo que los ciudadanos de México y Estados Unidos merecen vivir libres de la intimidación, corrupción y el miedo generado por los grupos del crimen organizado.

Hace poco más de un mes se hizo pública la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de diversos funcionarios de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Los señalados son el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros.

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