Utilidades llegarán a Exempleados en 2026: Este es el porcentaje que les toca recibir por ley

El reparto de utilidades llegarán a exempleados en 2026 durante los meses de mayo y junio; aquí te explicamos este porcentaje que te toca recibir por ley.

Si trabajaste para una empresa el año pasado pero ya no formas parte de su plantilla, todavía tienes el derecho de cobrar una parte de las ganancias que generó durante ese periodo. Este pago es una obligación que los patrones deben cumplir con todas las personas que prestaron sus servicios por al menos 60 días, sin importar que ya no tengan un contrato vigente. Así que, para que no dejes pasar este dinero que te corresponde, conoce cómo las utilidades llegarán a exempleados en 2026 y cuál es este porcentaje que les toca recibir por ley.

¿Cuándo es el reparto de utilidades para extrabajadores?

El reparto de utilidades para extrabajadores es del 1 de abril al 30 de mayo de 2026 si laboraste para una empresa (persona moral). En caso de que tu antiguo patrón esté registrado como persona física, el periodo para recibir este pago es del 1 de mayo al 29 de junio de 2026.

Esta prestación aplica para extrabajadores de planta y eventuales que hayan trabajado con esa persona empleadora al menos 60 días durante el año fiscal anterior, es decir, 2025.

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Fecha límite para pago de utilidades a exempleados 2026

La fecha límite para pago de utilidades a exempleados 2026 es el 30 de mayo para quienes trabajaron en empresas y el 29 de junio para quienes lo hicieron con un patrón físico.

Toma en cuenta que tienes un año, a partir de estas fechas, para reclamar el pago si la empresa no lo realiza de forma automática.

¿Cuánto se paga de utilidades en 2026 a exempleados?

El monto que se paga de utilidades en 2026 a exempleados corresponde al 10% de las utilidades netas anuales de la empresa, de acuerdo con la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El total se divide en dos partes iguales; la primera es por días trabajados que se reparte proporcionalmente según el número de días que laboraste en el año, sin que el nivel de tu sueldo afecte esta mitad. La segunda mitad es por salarios devengados que se distribuye en proporción al monto de los salarios que percibiste efectivamente durante el año laboral.

Sin embargo, si el monto recibido es superior a 15 días de salario mínimo, se te retendrá una parte proporcional de impuestos.

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