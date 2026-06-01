Claudia Sheinbaum llama a defender a la patria ante campañas de odio desde el exterior

En el marco de la celebración del Día de la Marina Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el papel fundamental que desempeña esta institución no solo en la defensa de nuestra soberanía, sino también como motor de desarrollo económico para el país.

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Desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, la primera mandataria enfatizó que México vive “tiempos de definiciones” para defender la soberanía nacional frente a intereses externos ante lo cual señaló, que se cuenta con las instituciones necesarias para enfrentar las campañas promovidas en el exterior.

“Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior. Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes, tiene instituciones patrióticas como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional".

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¿Cuáles son las obras estratégicas que operan los marinos en la actualidad?

Asimismo, defendió las responsabilidad brindadas desde su gobierno a la Marina y subrayó que la confianza depositada en la Marina ha sido clave para proyectos de infraestructura de gran calado, asumiendo responsabilidades administrativas estratégicas.

“Fue una decisión acertada ponerlas bajo la responsabilidad de una institución caracterizada por la honestidad, la disciplina, el compromiso y el interés nacional. Asimismo, la Secretaría de Marina tiene bajo su responsabilidad la administración del Tren Interoceánico, que va avanzando de manera muy importante, tanto en la carga como en su línea hacia Chiapas.

Su presencia de la Marina fortalece la seguridad de la infraestructura estratégica nacional, protege nuestras rutas marinas y contribuye al funcionamiento seguro de actividades fundamentales para la economía”.

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¿Cómo avanza el plan de modernización en los litorales mexicanos?

En tanto el secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, reiteró el compromiso de la dependencia que dijo ha dado impulso comercial, asimismo destacó la modernización de los puertos nacionales, señalando al Puerto de Lázaro Cárdenas, como un nodo estratégico para el futuro logístico de México.

“México vive hoy una etapa decisiva para el fortalecimiento de su vocación marítima y portuaria. Los proyectos de modernización impulsados en los puertos nacionales representan una visión estratégica para consolidar a nuestro país como potencia logística, comercial y marítima.

La modernización de terminales portuarias y el desarrollo de infraestructura marítima son acciones que fortalecen la competitividad nacional y generan bienestar para miles de familias mexicanas y, dentro de esta visión, el Puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro marítimo y comercial de México”.

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