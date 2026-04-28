Pago de utilidades 2026: Si renuncio a mi trabajo, ¿me toca el pago de esta prestación?

El reparto de utilidades es un derecho laboral en México, pero una de las dudas más frecuentes es qué pasa si un trabajador renuncia antes de recibir este beneficio. La respuesta está en la Ley Federal del Trabajo, que establece reglas claras sobre quiénes pueden acceder a este pago.

De acuerdo con la legislación vigente, sí tienes derecho a recibir utilidades aunque hayas renunciado, siempre que hayas laborado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente. Este criterio aplica tanto para empleados activos como para extrabajadores.

¿Por qué te corresponde el pago de utilidades este 2026?

El reparto de utilidades se calcula con base en las ganancias que obtuvo la empresa durante el ejercicio fiscal anterior. Por ello, cualquier persona que haya contribuido con su trabajo en ese periodo tiene derecho a una parte proporcional, sin importar si sigue o no en la empresa al momento del pago.

La Ley Federal del Trabajo establece que el monto se divide en dos partes: una en función de los días trabajados y otra con base en el salario percibido. Esto significa que quienes renunciaron recibirán una cantidad proporcional al tiempo que estuvieron contratados.

¿Cuándo se pagarán las utilidades este 2026?

Las empresas tienen fechas específicas para cumplir con esta obligación. En el caso de personas morales, el pago debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que para personas físicas el plazo va del 1 de mayo al 29 de junio.

Si renunciaste y no recibes tus utilidades, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita y presentar una reclamación.

Renunciar no elimina tu derecho a las utilidades. Mientras hayas trabajado el tiempo mínimo establecido, la ley te respalda para recibir este ingreso en 2026.