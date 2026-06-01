Llave MX: La nueva plataforma para trámites y licencias del Autotransporte Federal

MX- Las gestiones de control vehicular y licencias de conducir se realizarán a través de esta plataforma / W Radio

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se suma a la transformación digital que impulsa el Gobierno de México para que todos los trámites se realicen mediante una cuenta Llave MX.

La subdirectora de Trámites de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), Nancy Lozada Sánchez, informó que, a partir de junio, todas las gestiones de control vehicular y licencias de conducir que expide la SICT se realizarán mediante esta plataforma.

Para tal efecto, se podrá acceder al micrositio de la DGAF o también a través del portal www.gob.mx, en el cual se puede localizar, por el nombre, el trámite a realizar de la SICT.

MX- El objetivo es agilizar los procesos y evitar la intromisión de terceros durante el procedimiento / W Radio Ampliar

“Este proyecto responde directamente a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Trabajamos en estrecha coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, agregó.

La funcionaria de la DGAF explicó que el objetivo es que el Gobierno de México hable un solo lenguaje digital y facilitar así la vida del ciudadano, “al ser un sistema único, el ciudadano ya no tiene que crear múltiples cuentas para diferentes trámites. Además, simplifica el acceso a los sistemas de gobierno de manera transparente”.

Para acceder a la aplicación Llave MX es necesario generar un usuario y contraseña y tener la CURP a la mano, un correo electrónico y un número celular activo, enseguida se elige la opción crear cuenta, se ingresan los datos y el sistema validará la información.

MX- Trámites se podrán realizar mediante una cuenta Llave MX. / W Radio Ampliar

En la sesión de Llave MX se guardarán las solicitudes y se podrá dar seguimiento a las gestiones realizadas, lo que agilizará los procesos y evitará la intromisión de terceros.

De esta manera, y de conformidad con los lineamientos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la SICT da cumplimiento a una política pública para facilitar el acceso a derechos y al cumplimiento de obligaciones de las personas.