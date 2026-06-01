No usamos gas ni balas de goma: la SSC CDMX aclara incidentes en protesta de la CNTE

En una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Zócalo.

Foto: W Radio Ampliar

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¿Qué ocurrió durante la protesta de la CNTE en el Centro Histórico?

Al llegar a la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, el contingente magisterial intentó derribar las vallas metálicas que restringen el acceso a la Plaza de la Constitución, además, lanzaron cohetones contra las fuerzas de seguridad, “lo que provocó que uno de los participantes resultara herido”, informó en una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La dependencia aclaró que sus elementos solo portan su equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras, escudo y, algunos de los uniformados portan extintores. Reiteró que “esta Secretaría no utiliza ningún tipo de gas ni balas de goma, ni petardos”.

El herido ya fue trasladado por sus medios a un hospital para su atención médica.

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¿Cuáles son las principales demandas de la CNTE?

Entre las exigencias de la Protesta CNTE se encuentran:

La abrogación total de la Reforma Educativa , así como las modificaciones vigentes, argumentando que aún lacera los derechos laborales del magisterio y mantiene un carácter punitivo a través de la USICAMM (Unidad del Sistema para de la Carrera de las Maestras y los Maestros) .

, así como las modificaciones vigentes, argumentando que aún lacera los derechos laborales del magisterio y mantiene un carácter punitivo a través de la . Aumento salarial del 100% al salario base, para dignificar la labor docente en todo el país.

Justicia social y basificación inmediata de miles de maestros interinos y eventuales que llevan años sin certeza jurídica.

Reinstalación de cesados, la reactivación y pago de salarios caídos para los profesores que fueron despedidos en el marco de las protestas contra las reformas de años anteriores.

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, exigen el regreso al sistema de pensiones solidario (reparto) y la eliminación de las Afores, además de una mejora sustancial en los servicios médicos y de vivienda que ofrece la institución.

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