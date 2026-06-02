Tarjetón para vecinos del Estadio CDMX es infalsificable, advierte alcaldía Coyoacán

El tarjetón que se les está dando a los capitalinos que viven a un lado del Estadio CDMX, es infalsificable, así que, si algunos aficionados están comprando lo que se está vendido por redes sociales, tengan la seguridad de que es falso, aseguró el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez.

Lo que se está entregando a los más de 13 mil vecinos que ya se registraron es un tarjetón digital con un código QR.

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“¿Qué arroja este tarjetón? El tarjetón arroja el vehículo, el color y las placas; este tarjetón es infalsificable, no se puede transferir. Pido a la ciudadanía que no se deje engañar” — , dijo el alcalde.

La alcaldía Coyoacán, aseguró, va a estar en permanente coordinación con el Gobierno capitalino en cada uno de los filtros que se van a colocar para el acceso al estadio para verificar dicho tarjetón.

¿Cómo se realizó el censo de vehículos en la zona aledaña al Estadio?

El alcalde explicó que para otorgarlo, personal de la demarcación acudió cada casa para contabilizar los vehículos y asegurarse que si se encierran en el domicilio de la alcaldía.

“Al día de hoy llevamos censados 13 mil 683 vehículos; esto quiere decir que la mayor parte de la ciudadanía ya participó e inscribió su automóvil”.

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Informó que para aquellos vecinos que faltan hay una mesa permanente de trámite en avenida Santa Úrsula. Los colonos que no estuvieron en su hogar por cualquier motivo pueden asistir a esta mesa en el CASU para sacar una cita y que se les pueda expedir su tarjetón.

Para quienes hayan comprado un tarjetón, lo hayan adquirido de manera indebida y sean sorprendidas serán sancionados de acuerdo a lo establecido en las leyes, finalizó.

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