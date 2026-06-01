“La Delantera” Una nueva forma de vivir el Mundial: Llega el programa que busca conectar con los aficionados

Mx - "La Delantera" el programa mundialista en alianza con Claro Sports, LOS40, W Radio y AS

En una alianza sin precedentes entre Claro Sports, LOS40, W Radio y AS, nace “La Delantera”, un programa especial que acompañará a los aficionados del futbol con una cobertura innovadora, divertida y diferente del evento deportivo más importante del mundo. Así que si quieres saber todos los detalles, sigue leyendo para tener todos los detalles de este programa como ningún otro.

¿De qué va a tratar “La Delantera”?

La Delantera, nuevo programa con varios aliados antes mencionados, tratará desde otro ángulo lo que pueda suceder en el Mundial 2026. Con él, se tratará de vivir el evento deportivo de una manera cercana y fresca con los aficionados al balompié.

Todo esto se llevará a cabo a través de contenidos dinámicos y secciones especiales como:

Los Mejores Goles

Lo Más Viral de la Jornada

Reportajes Especiales

La Jugada del Día

El VAR del Estaca

Y muchas sorpresas más

Por lo que el programa será una combinación única de información, debate, historias, cultura pop y entretenimiento. Así que seguramente, “La Delantera” se convertirá en el punto de encuentro para quienes buscan disfrutar el Mundial más allá de los noventa minutos de juego.

¿Quiénes son los encargados de darle voz a “La Delantera”?

El programa contará con la conducción de personalidades altamente reconocidas, entre los que se encuentran:

Eduardo Videgaray

José Ramón Sancristóbal “El Estaca”

Alberto Lati

Félix Fernández

Paty Cantú

Para “La Delantera”, esta alianza entre Claro Sports, LOS40, W Radio y AS, reúne a la experiencia de algunas de las marcas y celebridades más importantes en los deportes y el entretenimiento, lo que garantiza un programa inigualable.

¿A partir de cuándo comenzará a transmitirse “La Delantera”?

Si eres fan de cualquiera de los programas de estas marcas o simplemente quieres escuchar a uno de las mejores transmisiones, a partir del 10 de junio “La Delantera” estará disponible no solo en radio, sino también en plataformas digitales, redes sociales y televisión.

Así que de lunes a domingo en punto de las 19:00 hrs, no te pierdas “La Delantera” que además, tendrá un set especial desde Plaza Carso, llevando toda la emoción de la jornada mundialista desde cualquier lugar. ¡No te lo pierdas!