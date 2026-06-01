¿Hay clases el 11 de junio en CDMX? Clara Brugada confirma suspensión por el Mundial / ObturadorMX

A 10 días de que comience el Mundial 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que no habrá clases el jueves 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo. México debutará ese día frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte, en un evento que marcará el arranque de la máxima fiesta del fútbol.

Clara Brugada / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Por qué se suspenden las clases?

La medida busca mejorar la movilidad en la CDMX en una jornada que se anticipa de alta afluencia. Brugada explicó que el objetivo principal es reducir el tráfico vehicular en el sur de la ciudad y permitir que más personas puedan disfrutar del partido y las actividades relacionadas, ya sea en el estadio, Fan Fest o desde casa.

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“Lo hacemos principalmente para evitar que haya mucho tránsito, para garantizar que ese día sea importante para la Ciudad y, sobre todo, en movilidad, tener las mejores condiciones para llevar a cabo el evento”, señaló la Jefa de Gobierno.

La confirmación aplica especialmente a educación básica y media superior. La Secretaría de Educación Pública (SEP) respaldaría la decisión para ese día específico, manteniendo el calendario escolar general sin recortes.

Estudiantes y familias: Día libre oficial en CDMX . Ideal para seguir el México vs Sudáfrica y sumarse a las celebraciones.

. Ideal para seguir el y sumarse a las celebraciones. Trabajadores: Se espera un llamado a empresas para promover home office y facilitar el traslado de aficionados.

Se espera un llamado a empresas para promover y facilitar el traslado de aficionados. Tráfico y transporte: Se prevén cierres y operativos especiales en zonas aledañas al estadio. Usa Metro, Metrobús o apps de movilidad con anticipación.

Mundial 2026 / Mondadori Portfolio Ampliar

Este 11 de junio no solo será el inicio del Mundial 2026, sino una oportunidad única para que toda la CDMX viva el fútbol en las calles. ¡Prepárate para el grito de gol! ¿Qué opinas? ¿Irás al estadio, a un Fan Fest o lo verás desde casa? Comenta abajo y comparte esta nota con tus compañeros y familia.

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