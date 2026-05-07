¡Orgullo Nacional! Guillermo del Toro recibe el BFI Fellowship, el máximo reconocimiento del cine británico

El cineasta mexicano Guillermo del Toro sumó un nuevo reconocimiento internacional a su carrera. Pues el director de películas como “El laberinto del Fauno” o “Frankenstein”, fue nombrado ganador del BFI Fellowship, uno de los homenajes más importantes otorgados por el British Film Institute.

Así que si quieres enterarte de todo lo que pasó, te dejamos toda la información completa sobre este galardón.

¿Qué es el BFI Fellowship?

El BFI Fellowship es el reconocimiento más top que entrega el British Film Institute y se otorga a personas que han tenido una contribución sobresaliente al cine y la televisión. A lo largo de los años, este homenaje ha sido recibido por grandes figuras del cine a nivel global como:

Martin Scorsese

Alfred Hitchcock

Akira Kurosawa

La noticia fue celebrada tanto por la industria cinematográfica como por fans del director, quien desde hace años es considerado una de las figuras más influyentes del cine fantástico y de autor.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Guillermo del Toro confirma el fallecimiento de su hermano, Federico del Toro

¿Por qué Guillermo del Toro recibió el BFI Fellowship?

El Instituto destacó la capacidad del director mexicano para construir universos visuales únicos y mezclar fanasía, terror y emoción humana en sus historias. Algunas películas como Pinocchio, Cronos o Hellboy, han sido clave para consolidar su estilo cinematográfico.

Asimismo, Guillermo del Toro se ha convertido en una figura importante para nuevas generaciones de cineastas, especialmente en Latinoamérica.

Mx - Guillermo del Toro fue reconocido en Londres con el BFI Fellowship Ampliar

¿Qué fue lo que dijo Guillermo del Toro sobre recibir este galardón?

El cineasta mexicano fue directamente a recibir el BFI Fellowship, expresando su agradecimiento y habló sobre la importancia que el cine ha tenido en su vida desde que era joven.

También señaló que muchas de sus influencias cinematográficas vienen precisamente del cine británico algo que hizo aún más especial este homenaje. Gracias a este reconocimiento, Guillermo del Toro se consolida como uno de los principales referentes más importantes del cine mexicano e internacional.