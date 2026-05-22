Pedro Almodóvar en Cannes 2026: ¿Qué fue lo que dijo sobre Donald Trump que desató polémica en Francia?

El director español Pedro Almodóvar volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas del Festival de Cannes 2026 después de lanzar un fuerte discurso contra Donald Trump. Así que si quieres saber qué fue lo que dijo y el contexto de las cosas, sigue leyendo para tener todos los detalles de dichas declaraciones.

¿Qué fue lo que dijo Pedro Almodóvar en Cannes 2026 sobre Donald Trump?

Durante la conferencia de prensa en Cannes 2026, Pedro Almodóvar dijo fuertemente que Europa no debe convertirse en “un escudo” no solo de Donald Trump, sino también de Benjamin Netanyahu o incluso, de Vladimir Putin. Asimismo, los consideró verdaderos “monstruos” y fuera de sí.

También, mencionó que Trump “debe saber que hay límites y él ya es un delirante” pues dijo que Europa no debe aceptar políticas que ponen en riesgo la democracia y los derechos internacionales. Por otro lado, no fue la única forma de protesta que hizo Pedro Almodóvar, sino también portó un pin con la frase “Free Palestina”, gesto que reforzó aún más su postura política.

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¿Por qué el discurso de Pedro Almodóvar en Cannes 2026 fue tan polémico?

Las declaraciones de Pedro Almodóvar en Cannes 2026 fueron polémicas debido a que no solo habló de Donald Trump, sino del auge de la ultraderecha en el mundo. Además, este acto completamente político demuestra cómo no solo su figura pública la usa para expresarse libremente, pues demuestra que el arte es completamente político y no puedes separar el arte del artista.

A pesar de que se ha sabido que Almodóvar es un cineasta con conciencia social, siempre ha demostrado estar del lado correcto de la historia. Y sin temor a la censura, habló sin dudar de lo que es ser un verdadero cineasta entregado al séptimo arte.

¿Qué película presentó Pedro Almodóvar en Cannes 2026?

Pedro Almodóvar llegó al Festival de Cannes 2026 para presentar ‘Amarga Navidad ‘(Bitter Christmas), su nueva película y una de las producciones más esperadas de la competencia oficial por la Palma de Oro. La cinta marca el regreso del director español a la competencia principal del festival y recibió una fuerte ovación tras su proyección.

Además, el cineasta adelantó que ya piensa en futuros proyectos y aseguró que todavía quiere seguir haciendo cine mientras continúe encontrando inspiración para contar nuevas historias.