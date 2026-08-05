Planes en CDMX por menos de $500: opciones para disfrutar la ciudad sin gastar de más

Una ciudad llena de experiencias accesibles

La Ciudad de México ofrece una de las agendas culturales y recreativas más amplias del país. Aunque muchas actividades parecen asociarse con grandes gastos, la realidad es que existen múltiples alternativas para salir de la rutina sin afectar el bolsillo.

Con un presupuesto de hasta 500 pesos es posible organizar una cita, una salida con amigos o incluso un plan en solitario que combine gastronomía, cultura y naturaleza. Desde museos y parques hasta cafeterías y experiencias inmersivas, la capital cuenta con opciones para todos los gustos.

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Picnic y paseo en Chapultepec

Uno de los planes más completos es visitar el Bosque de Chapultepec. La entrada es gratuita y el espacio permite recorrer sus senderos, jardines y lagos durante varias horas.

Con menos de 500 pesos se puede preparar un picnic con alimentos comprados previamente o adquirir snacks y bebidas para disfrutar al aire libre. Si el presupuesto lo permite, también es posible rentar una lancha en el lago o visitar alguno de los recintos culturales cercanos.

El costo aproximado para dos personas puede ir de 250 a 450 pesos, dependiendo de los alimentos y actividades elegidas.

Mx - Bosque de Chapultepec. / Sergio Mendoza Hochmann Ampliar

Museos para una tarde diferente

La capital alberga algunos de los museos más importantes del país, muchos con entradas accesibles e incluso gratuitas ciertos días.

Espacios como el Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Franz Mayer o el Museo Nacional de Antropología ofrecen recorridos que pueden ocupar toda una tarde. Después de la visita, una bebida o un café cercano permite completar el plan sin rebasar el presupuesto.

En la mayoría de los casos, el gasto total por persona ronda entre 150 y 300 pesos.

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Roma y Condesa: caminar también es un plan

Las colonias Roma y Condesa se han convertido en algunos de los lugares favoritos para quienes disfrutan caminar sin un itinerario fijo.

Recorrer sus calles arboladas, visitar librerías independientes, entrar a galerías de arte con acceso gratuito o descubrir cafeterías de especialidad son actividades que pueden adaptarse fácilmente a un presupuesto moderado.

Incluso con una comida ligera, un café y un postre, el gasto puede mantenerse por debajo de los 500 pesos.

Mx - La Condesa, Ciudad de México. / Sergio Mendoza Hochmann Ampliar

Mercados y comida para todos los gustos

Otra alternativa consiste en recorrer mercados tradicionales o gastronómicos como Coyoacán, San Juan o Jamaica, donde además de encontrar productos típicos, es posible probar distintos platillos sin gastar demasiado.

Estos espacios permiten conocer otra cara de la ciudad mientras se disfruta de antojitos mexicanos, postres artesanales o bebidas tradicionales.

Dependiendo del consumo, una visita puede costar entre 200 y 400 pesos para dos personas.

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Salir sin romper el presupuesto

Disfrutar de la Ciudad de México no siempre implica realizar un gasto elevado. Con un poco de planeación es posible combinar actividades culturales, recorridos urbanos y buena comida por menos de 500 pesos.

La oferta de la capital cambia constantemente, por lo que cada fin de semana surgen nuevas exposiciones, bazares, conciertos gratuitos y eventos al aire libre que amplían las posibilidades para quienes buscan experiencias memorables sin exceder su presupuesto.