Alejandro González Iñárritu ingresa al Colegio Nacional y se convierte en el primer cineasta en hacerlo; ¿Qué significa?

Mx - Alejandro González Iñárritu se une al Colegio Nacional como el primer cineasta en pertenecer a ellos

El nombre del reconocido cineasta Alejandro González Iñárritu volvió a colocarse en la conversación cultural y académica de México después de que se confirmara su ingreso al Colegio Nacional, una de las instituciones intelectuales más importantes del país. Así que te contamos qué significa este ingreso y reconocimiento para la institución al realizar esta acción.

¿Qué significa que Alejandro González Iñárritu entre al Colegio Nacional?

El Colegio Nacional es una institución que fue fundada en 1943 y reúne a personalidades destacadas de distintas áreas del conocimiento y cultura en México. Así que ser parte de esta institución es uno de los reconocimientos intelectuales y culturales más importantes del país.

Es decir, el Colegio Nacional elige a sus integrantes por sus aportaciones extraordinarias e inigualables en ámbitos como:

Literatura

Ciencia

Historia

Filosofía

Música

Arte

Así que, que Alejandro González Iñárritu ingrese al Colegio Nacional es un hecho histórico ya que, es el primer cineasta en abrir las puertas de este prestigioso título.

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¿Por qué Alejandro González Iñárritu se unió al Colegio Nacional?

De acuerdo con la información del Colegio Nacional, Alejandro González Iñárritu reconoce décadas de trayectoria y aportaciones al cine contemporáneo tanto en México como en Hollywood. Asimismo, el cineasta mexicano logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica mundial después de ganas múltiples premios Oscar y dirigir películas que han sido reconocidas mundialmente.

Su incorporación representa en sí un reconocimiento al papel que el cine tiene actualmente dentro de la cultura y pensamiento contemporáneo mexicano.

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¿Quién es Alejandro González Iñárritu?

Alejandro González Iñárritu es un director, productor y guionista mexicano nacido en la CDMX. Antes de llegar al cine, trabajó en radio y medios de comunicación, sin embargo, alcanzó fama internacional tras el estreno de ‘Amores Perros’ en el año 2000, e incluso, es considerada una de las más importantes en el cine mexicano y un referente cultural.

Entre otras grandes películas que han logrado posicionarlo como los mejores, son:

21 Grams

Babel

Birdman

The Revenant

Bardo

El cineasta mexicano ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, entre premios Oscar, Globos de Oro y otros tantos, es uno de los mexicanos que ha llegado bastante lejos gracias a su gran capacidad de generar historias en el séptimo arte.