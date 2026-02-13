Ley Federal de Cine 2026: proponen 10% obligatorio para películas mexicanas en salas y streaming

La nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual propone que al menos el 10% de la exhibición en salas y plataformas de streaming sea para cine mexicano, amplía el tiempo en cartelera a 14 días y protege a actores de doblaje frente a la inteligencia artificial.

Así, México busca reordenar su industria audiovisual. El gobierno federal presentó una iniciativa para sustituir la legislación vigente desde 1992 y actualizar el marco normativo ante el dominio de las plataformas digitales y la transformación tecnológica del sector. La propuesta plantea un cambio de fondo: garantizar espacios mínimos para el cine nacional tanto en salas comerciales como en servicios de streaming.

¿Qué propone la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual?

La iniciativa, presentada por la Secretaría de Cultura encabezada por Claudia Curiel de Icaza, establece que al menos el 10% de la exhibición en salas de cine y plataformas digitales deberá destinarse a películas mexicanas.

Entre los puntos centrales destacan:

Cuota mínima del 10% para cine mexicano en salas y streaming.

Permanencia obligatoria de 14 días en cartelera para producciones nacionales (actualmente son 7).

Revisión periódica de la cartelera para evitar horarios marginales o exhibiciones simbólicas.

Obligación para plataformas digitales de crear secciones visibles o vitrinas destacadas para cine mexicano.

El objetivo es corregir la baja presencia del cine nacional frente a producciones estadounidenses y megaproducciones internacionales que dominan la taquilla.

De una ley de 1992 al ecosistema digital

La reforma sustituye la Ley Federal de Cinematografía promulgada en 1992, diseñada para un mercado analógico donde el streaming no existía. Ahora el enfoque incorpora el entorno digital y redefine el cine como un derecho cultural, no únicamente como mercancía.

El planteamiento busca fortalecer la identidad audiovisual mexicana, ampliar el acceso del público a producciones nacionales y equilibrar la competencia frente a conglomerados globales.

Incentivos fiscales y financiamiento garantizado

La propuesta contempla incentivos fiscales para estimular la producción y establece un esquema de presupuesto progresivo garantizado por el Estado, en sustitución de fideicomisos eliminados en años anteriores.

El gobierno plantea así una política de Estado que combine exhibición obligatoria con financiamiento sostenible para la industria cinematográfica mexicana.

Protección a actores de doblaje frente a la inteligencia artificial

Uno de los apartados más relevantes incorpora reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Derechos de Autor para proteger a actores y actrices de doblaje ante el uso de inteligencia artificial.

La iniciativa reconoce la voz humana como obra artística protegida, lo que obligaría a contar con consentimiento y compensación cuando se utilicen tecnologías de replicación o clonación digital de voz.

Conservación del patrimonio audiovisual

La nueva legislación también incluye disposiciones para la conservación, restauración y digitalización del acervo audiovisual mexicano, con reglas claras de archivo y preservación patrimonial.

La iniciativa se irá al Congreso para su revisión

La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión y eventual aprobación. De prosperar, México se sumaría a otros países que han implementado cuotas de pantalla o contenido local en plataformas digitales para proteger su producción cultural.

La discusión no será menor: exhibidores, distribuidores y plataformas deberán ajustar sus modelos de programación, mientras productores y creadores ven en la reforma una oportunidad para recuperar terreno en un mercado cada vez más concentrado.

La nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual abre así un debate de fondo sobre soberanía cultural, competencia global y el lugar que ocupa el cine mexicano en su propio país.