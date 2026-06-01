Salvador Dalí en CDMX: Dónde, cómo y cuándo ver las pinturas originales del artista surrealista

Salvador Dalí, la leyenda de la pintura surreal llega a CDMX próximamente para que puedas ver de cerca todo su arte. Así que si no lo conoces o estás interesado en verlo, sigue leyendo para enterarte de todos los detalles de la expo de Dalí en la capital.

¿Dónde van a exponer las obras originales de Dalí en CDMX?

La exposición de Dalí en CDMX se presentará en pleno corazón de la capital, pues tendrá que ver piezas auténticas del pintor surrealista, algo que ha ocurrido muy pocas veces. Esto propone acercar al público mexicano con el universo creativo de uno de los artistas más importantes del siglo XX.

Así que la exposición “Dalí: Escenografía de un sueño” estará en el Palacio de Autonomía de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

La muestra reunirá distintas obras originales y materiales relacionados con el artista, especialmente en su faceta como creador de escenografías y propuestas teatrales, por lo que la Expo de Dalí en CDMX incluirá:

Bocetos

Dibujos

Material audiovisual

Elementos relacionados con teatro y surrealismo

Así que esta expo representa una oportunidad poco común para ver obras del pintor sin salir de México.

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¿Cuándo estará abierta al público?

De acuerdo con la información del Palacio de Autonomía de la UNAM, la exposición estará disponible a partir del 25 de junio y se espera que termine en agosto de 2026. Por lo que si quieres planear con tiempo la ida a la exposición de Dalí en CDMX, será mejor que lo hagas con tiempo porque seguramente, estará llena de tanta gente que querrá ver de cerca estas obras de arte.

¿Cuánto costará ver las obras de Dalí en CDMX?

Las personas que estén interesadas en ver las obras originales de Dalí en CDMX, podrán consultar los costos en su página oficial, sin embargo, te los compartimos aquí:

$320 adultos de lunes a viernes

adultos de lunes a viernes $420 adultos sábado y domingo

adultos sábado y domingo $190 niños de 4 a 12 años, adultos mayores a partir de los 65 años y personas con discapacidad, de lunes a viernes

niños de 4 a 12 años, adultos mayores a partir de los 65 años y personas con discapacidad, de lunes a viernes $290 niños de 4 a 12 años, adultos mayores a partir de los 65 años y personas con discapacidad, sábado y domingo

niños de 4 a 12 años, adultos mayores a partir de los 65 años y personas con discapacidad, sábado y domingo $900 paquete familiar (2 adultos y 2 niños menores de 12 años) de lunes a viernes

paquete familiar (2 adultos y 2 niños menores de 12 años) de lunes a viernes $1,250 paquete familiar (2 adultos y 2 niños menores de 12 años) sábado y domingo

paquete familiar (2 adultos y 2 niños menores de 12 años) sábado y domingo $272 grupos de mínimo 10 personas, de lunes a viernes

grupos de mínimo 10 personas, de lunes a viernes $357 grupos de mínimo 10 personas, sábado y domingo

Recuerda que dentro de la página oficial, podrás elegir los horarios y más para asistir con tu mejor compañía y disfrutar de Dalí en la CDMX.