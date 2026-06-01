Apoyo Pensión Bienestar de 60 a 64 años: Calendario oficial de fechas de registro por apellido

El registro al apoyo para la Pensión Bienestar de 60 a 64 años ya comenzó para que todas las personas que lo necesitan, puedan ingresar al programa. Así que si eres uno o una de las que requiere la pensión de 3 mil 100 pesos, sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

Inicia el registro para la Pensión Bienestar de adultos mayores de 60 a 64 años

La presidenta Claudia Sheinbaum junto a Leticia Ramírez, actual líder de la Secretaría de Bienestar México, mencionó que a partir del 22 de junio de 2026 comenzará el registro a la Pensión Bienestar de 60 a 64 años.

Es por eso, que aunque no se presentó oficialmente el calendario para las inscripciones, de acuerdo con otros años, se puede deducir que el calendario sea como a continuación se presenta:

Apellido inicial con A,B,C: lunes 22 de junio

Apellido inicial con D,E,F,G,H: martes 23 de junio

Apellido inicial con I,J,K,L,M: miércoles 24 de junio

Apellido inicial con N,Ñ,O,P,Q,R: jueves 25 de junio

Apellido inicial con S,T,U,V,W,X,Y,Z: viernes 26 de junio

Todas las letras: sábado 27 de junio y 28 de junio

¿Cómo se hará el registro de la Pensión Bienestar de 60 a 64 años?

El registro a la Pensión Bienestar de 60 a 64 años para adultos mayores, se realizará de forma presencial en los módulos del Bienestar. Así que para ubicar el módulo que te corresponda sea donde estés, lo primero que deberás hacer es entrar a la página oficial del Bienestar y poner tu domicilio.

Una vez que esto esté hecho, podrás saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio para poder inscribirte al programa Pensión Bienestar de 60 a 64 años. Asimismo, toma en cuenta que contarán con un horario de 10AM a 16:00 hrs.

No olvides llevar tu INE, CURP, Acta de Nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. Esto con el fin de que tu registro se complete en el primer acercamiento que tengas con las autoridades correspondientes.