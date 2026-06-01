¿Viajas pronto? Estas oficinas de la SRE en aeropuertos abren toda la semana para sacar pasaporte

La SRE cuenta con oficinas dentro de aeropuertos como el AICM que abren de lunes a domingo para tramitar el pasaporte mexicano.

Viajar con prisas y sin pasaporte vigente es una de las situaciones más comunes y estresantes para nosotros los mexicanos. El problema es que la mayoría de las oficinas de la SRE cierran alrededor de las 15:00 horas, lo que complica el trámite si trabajas o tienes un vuelo en puerta.

Sin embargo, la buena noticia es que hay oficinas ubicadas dentro de aeropuertos, pensadas justamente para atender a viajeros que necesitan resolver el trámite con urgencia, incluso en fin de semana.

¿Qué oficinas de la SRE en aeropuertos abren toda la semana?

Para facilitar el trámite del pasaporte mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene módulos dentro de algunas de las terminales aéreas más importantes del país. Estas son las sedes que atienden de lunes a domingo:

AICM Terminal 1 (Ciudad de México): de 08:00 a 20:00 horas.

AICM Terminal 2 (Ciudad de México): de 08:00 a 18:00 horas.

Aeropuerto Internacional de Tijuana: de 08:00 a 20:00 horas.

La oficina del Aeropuerto de Tulum no abre fines de semana. En este caso, el horario es únicamente de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.

¿Qué requisitos debes llevar si tramitas tu pasaporte por primera vez?

Si eres mayor de edad y vas a hacer el trámite por primera vez en una oficina de aeropuerto, es súper importante que llegues con cita previa impresa y con todos tus documentos en orden. De lo contrario, pueden rebotarte el trámite aunque ya estés en ventanilla.

Los requisitos obligatorios son:

CURP certificada, descargada de internet, que incluya la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”.

Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil para acreditar tu nacionalidad mexicana.

Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia (INE, cédula profesional, título profesional o carta de pasante de la SEP).

Comprobante de pago original, emitido por el banco.

Si tu registro de nacimiento fue extemporáneo (es decir, te registraron 10 años o más después de haber nacido), la SRE puede solicitar documentación adicional, así que toma esto en cuenta antes de ir.

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El error más común

Uno de los motivos más frecuentes por los que la SRE retrasa o rechaza trámites es el formato incorrecto de las copias.

La dependencia exige que la copia de tu identificación oficial sea:

Tamaño carta

Legible

Con anverso y reverso impresos en la misma cara de la hoja

Si llevas el frente en una hoja y la parte trasera en otra, no te la van a recibir, aunque el resto de tus documentos esté completo.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?

El costo del pasaporte depende de los años de vigencia que elijas porque la SRE aplica un 50% de descuento automático a personas mayores de 60 años, personas con discapacidad comprobable y trabajadores agrícolas temporales (estos últimos solo para vigencias de 3 y 6 años).

Vigencia Pago Completo Con 50% de Descuento Pasaporte por 3 años $1,795 MXN $900 MXN Pasaporte por 6 años $2,440 MXN $1,220 MXN Pasaporte por 10 años $4,280 MXN $2,140 MXN

El pago del pasaporte nunca se realiza en cuentas personales ni en tiendas de conveniencia. El depósito se hace únicamente:

A través de la banca electrónica de tu banco, o

De forma presencial en ventanillas bancarias autorizadas

Y acuérdate que siempre debes usar la línea de captura oficial que te llega junto con la confirmación de tu cita. Cualquier otra opción es señal de alerta.

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