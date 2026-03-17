¿Quién es Banksy? La identidad del artista podría haber sido revelada y esto es lo que se sabe

El artista Banksy volvió a convertirse en tendencia mundial luego de que una investigación periodística asegurara haber descubierto la verdadera identidad del artista urbano más enigmático del mundo.

Durante décadas, Banksy ha mantenido el anonimato mientras sus obras críticas al poder, la guerra y el consumismo, aparecen en distintas ciudades del mundo. Así que si quieres saber si esta información es real o no, te dejamos todos los detalles al respecto sobre la verdadera identidad de Banksy.

¿De dónde salió el rumor de la identidad de Banksy?

Una investigación reciente de Reuters señala que Banksy sería en realidad Robin Gunningham, un hombre originario de Bristol, Inglaterra.

Según el reportaje, el equipo periodístico analizó documentos judiciales, registros de viajes, testimonios y fotografías y un arresto ocurrido en Nueva York en el año 2000. En ese caso, una persona identificada como Gunningham firmó una confesión por intervenir un anuncio publicitario, lo que se convirtió en una de las piezas clave para relacionarlo con Banksy.

Además, se señala que el artista habría cambiado su nombre legal a David Jones para mantener su anonimato. Uno de los nombres más comunes en Reino Unido.

Arte de Banksy / Dan Kitwood Ampliar

¿Está confirmada la identidad de Banksy?

A pesar del impacto de la investigación, la identidad de Banksy no ha sido confirmada oficialmente.

El equipo legal del artista ha cuestionado varios puntos del reportaje y ha advertido que revelar su identidad podría poner en riesgo su seguridad. Además, el propio Banksy nunca ha confirmado públicamente su nombre real, lo que mantiene el misterio intacto.

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¿Por qué Banksy sigue siendo un fenómeno global?

Desde obras como Girl with Balloon hasta intervenciones en zonas de conflicto, Banksy se ha convertido en una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo.

Su trabajo combina crítica social, humor y arte urbano que se puede interpretar por cualquiera. Y aunque su identidad sigue sin confirmarse oficialmente, el debate sobre quién es realmente solo ha aumentado su impacto cultural.