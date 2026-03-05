Pedro Friedeberg muere a los 90 años: el surrealismo mexicano pierde a uno de sus creadores más singulares

El artista mexicano Pedro Friedeberg, uno de los creadores más reconocidos del surrealismo en México y figura clave del arte contemporáneo latinoamericano, falleció este jueves 5 de marzo a los 90 años. De acuerdo con reportes difundidos por su familia y retomados por diversos medios, el pintor y escultor murió en su casa de San Miguel de Allende, donde vivía desde hace varios años. Hasta ahora no se han detallado públicamente las causas de su muerte.

Friedeberg ha sido considerado un artista irrepetible por su imaginario visual, marcado por la geometría obsesiva, la ironía estética y una profunda influencia del surrealismo. A lo largo de más de seis décadas de trabajo, su obra transitó entre la pintura, el diseño, la escultura y la arquitectura imaginaria, consolidando un estilo inconfundible que lo convirtió en una figura de culto dentro del arte moderno.

En distintas exposiciones y retrospectivas, su trabajo fue celebrado por su capacidad de mezclar referencias religiosas, simbología esotérica y estructuras arquitectónicas imposibles. Ese lenguaje visual, tan meticuloso como provocador, lo colocó como una de las voces más singulares dentro del panorama artístico mexicano del siglo XX y principios del XXI.

Quién era Pedro Friedeberg

Nacido en 1936 en Florencia, Italia, Friedeberg llegó a México siendo niño cuando su familia judía huyó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Se formó como arquitecto en la Universidad Iberoamericana, aunque pronto encontró en las artes visuales el espacio donde desarrollaría su universo creativo.

Su carrera despegó en la década de 1960, cuando comenzó a experimentar con estructuras visuales complejas, repetición de patrones y composiciones cargadas de simbolismo. Entre sus obras más conocidas destaca la famosa “Hand Chair” o silla-mano, una escultura convertida en icono del diseño artístico del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria participó en exposiciones internacionales y su obra pasó a formar parte de colecciones en museos y galerías de Europa, Estados Unidos y América Latina. En 2012 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por el Estado mexicano a figuras destacadas de la cultura.

Con su muerte, el arte mexicano pierde a uno de sus creadores más excéntricos y originales, un artista que convirtió la geometría, el simbolismo y la imaginación arquitectónica en un lenguaje propio que marcó a varias generaciones de creadores. Su obra permanece como testimonio de una visión estética única dentro del surrealismo contemporáneo.

