Rosalía pide disculpas tras polémica por Picasso: “Hablé sin conocer los casos de maltrato”

¿Por qué Rosalía pidió disculpas?

La cantante española Rosalía salió a ofrecer disculpas públicas luego de la controversia que provocaron sus declaraciones sobre el pintor Pablo Picasso, figura central del arte del siglo XX pero también objeto de críticas por su comportamiento con varias de sus parejas.

La polémica estalló tras una conversación de la artista con la escritora argentina Mariana Enríquez en un podcast difundido por Spotify. Durante la charla, Rosalía reflexionó sobre la relación entre la obra de un creador y su vida personal, y señaló que en muchos casos es posible disfrutar el arte sin necesariamente aprobar la conducta privada del artista.

Las palabras circularon rápidamente en redes sociales y generaron una ola de críticas. Usuarios y activistas señalaron que el caso de Picasso suele mencionarse en debates sobre violencia de género en el ámbito cultural, debido a testimonios y relatos históricos sobre su trato hacia algunas de las mujeres que formaron parte de su vida.

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¿Qué dijo Rosalía sobre Picasso?

En la conversación, Rosalía expresó su admiración por el pintor español y planteó la idea de que el público puede establecer una distancia entre la obra y la biografía del artista.

Ese argumento, frecuente en discusiones académicas sobre arte, fue interpretado por algunos usuarios como una minimización de los señalamientos históricos sobre el comportamiento del pintor.

La discusión no tardó en trasladarse a plataformas digitales, donde miles de comentarios cuestionaron la postura de la cantante, especialmente porque su figura pública suele asociarse con discursos de empoderamiento femenino.

ROSALÍA spoke via TikTok about the recent controversies involving her name and Picasso:



“Hi. I’ve been wanting to make this video for days, but I wanted to find the right words, because I don’t feel very comfortable with what happened when I talked about the topic of Picasso.… pic.twitter.com/roigkfo7Mx — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 14, 2026

¿En dónde pidió disculpas Rosalía?

Ante la presión mediática y la viralización del tema, Rosalía publicó un mensaje en redes sociales para aclarar su postura.

En el video, la intérprete reconoció que habló sin tener pleno conocimiento del contexto histórico y de los testimonios relacionados con el artista.

“Me he equivocado”, admitió la cantante, al señalar que no era consciente de que existían relatos documentados de maltrato vinculados a Picasso. También explicó que su intención no fue restar importancia a experiencias de violencia ni desestimar el testimonio de mujeres.

La artista añadió que comprendía las críticas recibidas y que agradecía el debate que se generó en torno a sus palabras.

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Un debate cultural que vuelve una y otra vez

La controversia volvió a colocar en el centro una discusión que atraviesa el mundo cultural desde hace décadas, si es posible separar la obra de un artista de su conducta personal.

El caso de Picasso suele aparecer en ese debate. Considerado uno de los creadores más influyentes del siglo XX y figura clave del cubismo, su legado artístico convive con un historial biográfico que ha sido revisado críticamente por historiadores y movimientos feministas.

La reacción a las palabras de Rosalía muestra cómo esa discusión sigue vigente, especialmente en una época en la que las redes sociales amplifican los cuestionamientos éticos hacia figuras históricas y contemporáneas.

Por ahora, la cantante ha optado por cerrar el episodio con una disculpa pública, reconociendo que sus comentarios surgieron desde una reflexión incompleta y que el tema merece un análisis más informado.