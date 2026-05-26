Diputados de Chihuahua presentan solicitud de juicio político contra Maru Campos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán anunció que este martes por la mañana un grupo de diputados locales de Chihuahua presentaron en el recinto de San Lázaro una solicitud de juicio político contra la gobernadora de dicha entidad, María Eugenia Campos.

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La legisladora panista, recordó que una vez presentada esta solicitud de juicio político contra la mandataria chihuahuense, los denunciantes tiene tres días para ratificar su petición y luego turnar la solicitud a la Subcomisión de Examen Previo , grupo de legisladores que debe ser integrado por legisladores de las comisiones de Justicia y Gobernación , pero que aún no ha sido conformada dicha subcomisión.

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