Senado avala reforma a la ley judicial
El Senado de la República aprobó con 87 votos a favor la reforma a la ley judicial que posterga la elección de jueces hasta 2028 y restituye las salas de la Suprema Corte.
Sin el senador Enrique Inzunza, pero con su suplente Omar López, Morena aprobó esta noche en lo general la Reforma al Poder Judicial.
Con 87 votos en favor y 41 en contra, se avaló el dictamen que contempla aplazar para el 2028 la elección judicial, y realizar la revocación de mandato el mismo día de los comicios de jueces y magistrados.
También se restituyen las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le permitirá la reelección a los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto.