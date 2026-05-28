Senado avala reforma a la ley judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 28MAYO2026.- Manuel Añorve Baños, senador del PRI junto a sus compañeros de bancada se manifestaron en contra de la reforma del Poder Judicial durante la sesión extraordinaria del Senado de la República FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Sin el senador Enrique Inzunza, pero con su suplente Omar López, Morena aprobó esta noche en lo general la Reforma al Poder Judicial.

Con 87 votos en favor y 41 en contra, se avaló el dictamen que contempla aplazar para el 2028 la elección judicial, y realizar la revocación de mandato el mismo día de los comicios de jueces y magistrados.

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También se restituyen las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le permitirá la reelección a los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto.

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