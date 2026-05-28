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Senado avala reforma a la ley judicial

El Senado de la República aprobó con 87 votos a favor la reforma a la ley judicial que posterga la elección de jueces hasta 2028 y restituye las salas de la Suprema Corte.

CIUDAD DE MÉXICO, 28MAYO2026.- Manuel Añorve Baños, senador del PRI junto a sus compañeros de bancada se manifestaron en contra de la reforma del Poder Judicial durante la sesión extraordinaria del Senado de la República FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 28MAYO2026.- Manuel Añorve Baños, senador del PRI junto a sus compañeros de bancada se manifestaron en contra de la reforma del Poder Judicial durante la sesión extraordinaria del Senado de la República FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Verónica Méndez Borja

Sin el senador Enrique Inzunza, pero con su suplente Omar López, Morena aprobó esta noche en lo general la Reforma al Poder Judicial.

Con 87 votos en favor y 41 en contra, se avaló el dictamen que contempla aplazar para el 2028 la elección judicial, y realizar la revocación de mandato el mismo día de los comicios de jueces y magistrados.

También se restituyen las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le permitirá la reelección a los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto.

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