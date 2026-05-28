Mundial 2026: CDMX suspende 15 hoteles por riesgos de trata de personas previo al torneo

A 14 días de la inauguración del Mundial 2026 , el gobierno de la Ciudad de México informó que ya ha dado varios golpes al delito de trata de personas.

Te podría interesar: Pornografía infantil aumentó un 85%: Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX

¿Qué acciones ha realizado la CDMX contra la trata de personas?

De acuerdo con Nashieli Ramírez, secretaria de la Contraloría de la CDMX, 15 hoteles han sido suspendidos y se han detenido a varios personajes ligados a este delito.

“Teníamos ya 19 puestas a disposición, teníamos ya 15 suspensiones de establecimientos de hoteles con riesgos de procesos de trata y tenemos ya también 54 visitas de verificación ya ahorita albergues temporales”. —

Estamos previniendo, dijo, porque “aquí la trata se trabaja previniendo a través de prevención, a través de vigilancia móvil y luego a través de atención inmediata centrada en las víctimas”.

Hay que denunciar este crimen, aseguró, pero “ después vemos el delito, primero trabajamos con las víctimas”.

#ConferenciaDePrensa | La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó la estrategia "Juego Limpio y Sociedad Justa" con 133 acciones en 6 ejes permanentes para proteger a la ciudadanía durante el evento futbolero más grande del mundo, garantizando un torneo seguro e incluyente.… pic.twitter.com/ucC2ZynTpm — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 28, 2026

También puedes leer: Ofertas laborales y relaciones amorosas; FGR advierte de nuevo modus operandi para trata de mujeres

¿Qué medidas habrá durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México?

En este tema, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que el gobierno ha capacitado a 19 mil personas para detectar y denunciar este crimen.

En el Mundial, explicó, habrá jornadas informativas, entrega de mil folletos en hoteles para prevención y un protocolo de actuación inmediata para responder de manera inmediata en el Mundial.

Ampliar

Encuentra más: Trata en el Mundial: refuerzan campaña y vigilancia en México

¿Cuáles son los riesgos identificados durante la justa deportiva?

Señaló que además de la trata otro de los riesgos de la justa deportiva es el consumo excesivo de alcohol y sustancias y la violencia hacia las mujeres.

“Esta fiesta de los pueblos no puede ser excusa para normalizar la violencia contra las mujeres, ningún partido de fútbol, ninguna celebración o multitud puede servir de pretexto para el acoso, la agresión, el miedo o la impunidad”.

Informó que todas las cadenas OXXO serán refugio para las mujeres.

En el informe se presentó la canción “el juego está de vuelta” en lenguas indígenas interpretada por la soprano mixe María Reyna González y Lukas Dmz.

Síguenos en Google News y encuentra más información