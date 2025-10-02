¿Fin al vacío legal? Iniciativa del PAN busca prohibir cirugías estéticas a menores de edad

A partir de caso de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que murió tras una cirugía de implantes mamarios, se propone una nueva iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de 18 años, incluso con el consentimiento de los padres.

Paloma Nicole y Carlos Arellano, su padre biológico, quien denunció que la adolescente murió tras ser sometida a una cirugía de aumento de pecho sin su consentimiento. Ampliar

¿Qué plantea la iniciativa en el Senado?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Campuzano, subrayó la urgencia de cambiar la ley debido a un “vacío legal” que actualmente no distingue si la paciente es menor de edad ni prohíbe las cirugías estéticas. Actualmente, México ocupa el tercer lugar mundial en cirugías estéticas, con un millón 714 mil 952 procedimientos registrados en 2023.

“Aun con la firma de los padres o tutor está prohibido en esta Ley Nicole las operaciones a menores de edad. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez psicológica... O sea, está prohibido las estéticas”. — Gina Campuzano

¿Cuáles son los candados clínicos obligatorios?

Aunque la iniciativa no busca “satanizar la cirugía plástica”, sí establece requisitos estrictos para cualquier operación en menores de edad. Entre los “candados clínicos obligatorios” se incluyen:

Un diagnóstico médico fundado con objetivo reconstructivo.

Aptitudes pediátricas y evaluación psicológica/psiquiátrica.

Una segunda opinión y un periodo de reflexión si la cirugía no es urgente.

Anestesiólogo pediatra y quirófano con reanimación pediátrica disponible.

Consentimiento biparental o de tutela.

Morsa Images Ampliar

La esencia de la propuesta es la prohibición total de los actos estéticos. La nueva ley Nicole será restrictiva para las cirugías con fines de belleza, argumentando que con la infancia no se puede estar jugando y que los menores de 18 años difícilmente pueden tomar una decisión de tal magnitud.

La iniciativa ya ha sido presentada y ahora pasará a comisiones en el Senado para su debate, con la intención de que se enriquezca con las aportaciones de otros partidos y médicos.

