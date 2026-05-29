Ordenan liberar al ex rector de la UAEM; FGR no acreditó nexo con ‘La Estafa Maestra’

El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, acusado de participar en “La Estafa Maestra”, obtuvo su libertad luego de que un tribunal revocó la medida cautelar que lo mantuvo preso por más de seis meses.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca, Estado de México, ordenó la inmediata libertad de Alejandro Vera Jiménez, quien estuvo acusado de delincuencia organizada, por el presunto desvío de 239 millones de pesos de recursos federales.

¿Cuáles fueron los argumentos del tribunal para ordenar la liberación?

El fallo de los magistrados se fundamentó en la falta de elementos probatorios por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para acreditar su participación en uno de los casos más mediáticos de corrupción del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El veredicto revocó la vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva que lo mantenía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, desde noviembre del 2025.

¿Qué determinó la sentencia sobre la responsabilidad en los contratos?

De acuerdo con la sentencia, el Ministerio Público federal no logró demostrar que el académico formara parte de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero o la triangulación de recursos públicos durante su gestión al frente de la Máxima Casa de Estudios de Morelos (2012-2018).

El tribunal determinó que no existe evidencia directa que vincule a Vera Jiménez con la firma o supervisión de los convenios celebrados con la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

La resolución subraya que la suscripción de dichos contratos fue responsabilidad de otras áreas administrativas de la UAEM no de la Rectoría.

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