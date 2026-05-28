Santiago Nieto renuncia al IMPI para buscar la gubernatura de Queretaro con Morena

Santiago Nieto Castillo presentó este jueves su último informe de labores al frente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en medio de señales claras sobre su intención de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Querétaro.

¿Por qué Santiago Nieto deja la dirección del IMPI?

Durante su mensaje de despedida, y acompañado por su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que dejará el cargo para atender los tiempos políticos y las reglas partidistas.

“Este será mi último mensaje como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dejo, en virtud de que las reglas de mi partido obligan a que una persona y yo creo que en estricto cumplimiento al principio de equidad en la contienda electoral, a que las personas servidoras públicas se separen de su cargo para poder contender por un cargo de elección popular, en este caso, pues el gobierno del Estado de Querétaro”, expresó.

Estoy a unos días de cerrar mi gestión como titular del @IMPI_Mexico.

Hoy frente a funcionarias y funcionarios de este gran Instituto, compartí los logros que hemos alcanzado en materia de protección de propiedad industrial, impulso de registro de patentes y marcas, así como el… pic.twitter.com/nxPf6RPk4l — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 29, 2026

¿Qué dijo sobre su trayectoria en el servicio público?

Nieto Castillo también ironizó sobre las polémicas que marcaron etapas anteriores de su trayectoria en el servicio público y celebró concluir esta encomienda sin controversias.

“Pues para mí, un verdadero honor, estoy muy agradecido por varias cosas. Primero, porque creo que es el primer cargo federal del que salgo sin que haya escándalo. En FEPADE hubo escándalo, en la UIF hubo escándalo. No sé si se enteraron que nos casamos, casi nada de supo”. —

Foto: Redes Sociales Ampliar

¿Cuáles fueron los resultados de su gestión en el IMPI?

Al hacer un balance de su gestión en el IMPI, destacó las acciones emprendidas contra la piratería y el decomiso de mercancía ilegal.

“Combate a la piratería, 956 millones de pesos en mercancía asegurada, 7.8 millones de productos piratas, destruimos casi un millón de productos Colgate falsificados, imagínense qué tipo de producto estaría llevándose las personas a la boca”. —

En la parte final de su intervención, Santiago Nieto manifestó confianza en el papel que desempeñará México en las próximas negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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