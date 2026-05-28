Aprueban dignidad menstrual en CDMX; piden escuelas con agua y productos gratuitos

Mexicanos Primero celebró la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano a la dignidad menstrual en la Ciudad de México, al considerar que se trata de un avance histórico para garantizar igualdad educativa y bienestar para miles de niñas y adolescentes.

La reforma fue aprobada por unanimidad con 57 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra.

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¿Qué implica el reconocimiento de la dignidad menstrual en la CDMX?

A través de un pronunciamiento, la organización señaló que reconocer la dignidad menstrual en la Constitución implica aceptar que la menstruación no puede seguir siendo una causa de desigualdad educativa, exclusión o abandono escolar.

“Durante años, miles de estudiantes han enfrentado barreras para asistir, permanecer y participar plenamente en la escuela debido a la falta de acceso a información, insumos e infraestructura adecuada para vivir su menstruación con dignidad”. — Mexicanos Primero

Mexicanos Primero informó que en la Ciudad de México existen 869 mil 454 niñas y adolescentes cursando educación primaria, secundaria y media superior, de las cuales más de la mitad vive en hogares con ingresos menores al promedio nacional, situación que dificulta el acceso continuo a productos de gestión menstrual.

Desde @Mexicanos1o celebramos la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano a la dignidad menstrual en la Ciudad de México, un avance histórico que coloca en el centro de la discusión pública una realidad que impacta directamente el ejercicio del… pic.twitter.com/11YRe37Iug — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) May 28, 2026

¿Cuáles son las carencias en las escuelas de la capital?

La organización también advirtió sobre las carencias en infraestructura escolar. Con datos de la SEP, señaló que actualmente existen 136 escuelas en la capital sin baños, 115 sin acceso al agua y 188 que no cuentan con separación que garantice privacidad por género.

Indicó que estas condiciones afectan directamente la dignidad, salud, bienestar y trayectorias educativas de niñas y adolescentes.

🏛️🙎🏻‍♀️🙎🏻🙍🏼‍♀️ La #CDMX, desde el #CongresoCDMX, fortalece los derechos sexuales y la gestión menstrual digna, con acceso a información, salud integral y atención libre de estigmas. pic.twitter.com/5hdny3R2tf — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 28, 2026

¿Qué medidas propone Mexicanos Primero?

Mexicanos Primero sostuvo que la aprobación de la reforma debe representar el inicio de cambios concretos en la legislación secundaria, particularmente en la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Entre las medidas prioritarias, pidió garantizar acceso gratuito y suficiente a productos de gestión menstrual en las escuelas; infraestructura adecuada con baños funcionales, agua y privacidad; así como educación menstrual integral con enfoque científico, de derechos humanos e igualdad.

Mexicanos Primero hizo un llamado a las autoridades educativas y legislativas capitalinas para que el reconocimiento constitucional se traduzca en políticas públicas, presupuesto suficiente y reformas legales que aseguren que ninguna estudiante vea afectado su aprendizaje o permanencia escolar por menstruar.

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