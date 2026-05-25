FGR busca cambiar estatus de Maru Campos de testigo a imputada, advierte Gil Zuarth

El citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es un acto de “hostigamiento procesal” y persecución política, señaló el abogado de la mandataria estatal, Roberto Gil Zuarth.

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¿Por qué la defensa acusa contradicciones legales?

De acuerdo con la defensa, el documento presenta graves contradicciones legales que ponen en duda la buena fe de las autoridades ministeriales en esta investigación.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Gil Zuarth detalló que el citatorio convoca a la gobernadora en calidad de testigo, pero simultáneamente se fundamenta en preceptos legales que aplican a personas inculpadas, exigiéndole la comparecencia con un abogado defensor.

Advirtió que este tipo de ambigüedades representa una práctica recurrente en la que se busca cambiar de imprevisto la condición jurídica de los ciudadanos ante el Ministerio Público, entrando como testigos y saliendo como imputados.

Al aire // ''El citatorio de la FGR para Maru Campos por sí solo es parte de una campaña de hostigamiento político''.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo

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¿Qué argumenta la defensa sobre el fuero de la gobernadora?

Debido a su fuero constitucional, dijo el abogado, Maru Campos no debería ser citada a comparecer de esta forma, ya que la autoridad ministerial tenía la opción legal de requerir informes o documentación oficial mediante canales institucionales de colaboración.

También puntualizó que el citatorio no especifica los hechos investigados ni la relevancia de la declaración de la mandataria, aunque un boletín de prensa posterior vinculó el caso con el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en el que participaron agentes de la DEA, lo que evidencia una estrategia para construir una percepción negativa.

FOTO: Cuartoscuro Ampliar

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¿Qué dijo la defensa sobre la presencia de agentes extranjeros?

Sobre esta supuesta presencia de agencias extranjeras en la entidad, Roberto Gil Zuarth enfatizó que la gobernadora no tuvo conocimiento, ni gestionó, acordó o autorizó la participación de personal extranjero en dicho operativo.

El abogado descartó que la mandataria estatal vaya a solicitar licencia a su cargo, y continuará con sus funciones y con su compromiso de trabajar por la seguridad y el orden público en Chihuahua.

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