Extorsión se expande en la frontera: oficios y comercios, bajo presión del crimen

El presidente de la Concanaco explicó que la extorsión también ha evolucionado en sus modalidades / Ziga Plahutar

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre Stéffano, advirtió que el fenómeno de la extorsión está impactando directamente a la economía real del país, particularmente en la frontera norte, donde ya se registran cierres de negocios y afectaciones al empleo.

iiievgeniy Ampliar

Te podría interesar: Extorsión es un delito que tiene de “rodillas” a las empresas en México: COPARMEX

¿Cómo impacta la extorsión a los negocios?

El presidente de la Concanaco explicó que la extorsión también ha evolucionado en sus modalidades, afectando desde llamadas telefónicas hasta esquemas más complejos que presionan a los negocios a pagar para poder operar.

“El tema de la extorsión ha sido una apuesta muy importante de nuestra organización para disminuirla por las consecuencias que tiene, porque también la extorsión es un fenómeno de inflación, porque también hay cadenas productivas que pudieran estar impactadas por el impuesto criminal, por el cobro de piso, por el derecho de paso y por todas las modalidades. Por eso mismo nosotros respaldamos la ley general contra la extorsión, no nada más la respaldamos, nosotros la propiciamos, la propusimos y la impulsamos, en donde se estableciera el anonimato, y ese anonimato te permitiera denunciar sin que expusieras tu vida”. —

📣 Comunicado | CONCANACO SERVYTUR advierte presión sobre inversión y empleo en la frontera norte



La frontera norte concentra 58.8 % del valor exportado por las entidades y hoy enfrenta menor dinamismo por incertidumbre externa, mayores costos, inseguridad y procesos… pic.twitter.com/XAuiWr40cj — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) April 15, 2026

También puedes leer: Suben denuncias de violación y extorsión en CDMX: Fiscalía asegura que es por mayor eficiencia en investigación

¿Quiénes son los más afectados por este delito?

En su acostumbrada conferencia de los miércoles, el dirigente empresarial subrayó que este delito no solo afecta a grandes empresas, sino principalmente a pequeños negocios familiares, que carecen de mecanismos de defensa.

Agregó que estos negocios representan la base de la economía cotidiana y del empleo local.

“Tú tienes dos fenómenos de extorsión. La extorsión, generalmente, a quien la sufre más, y a mí que me ha tocado recorrer el país, son los que tienen menos oportunidad de cuidarse o de tener mecanismos de defensa. Los que no pueden contratar un policía, los que no pueden tener un asesor, los que no pueden tener un código o un manual de respuesta, los que no pueden tener una acción inmediata. Esos son los que están en la población, que son los llamados negocios familiares, es la economía real. El pollero, el carpintero, el textilero, el cementero, el constructor… es la economía que subsiste, que sobrevive, que a lo mejor tiene uno a diez empleados, a lo mejor su negocio familiar, o tiene uno a cincuenta”. —

iiievgeniy Ampliar

Encuentra más: Seguridad en México 2026: Sheinbaum defiende su estrategia frente a la violencia

¿Qué ocurre en la frontera norte?

Sobre la situación en la zona fronteriza, De la Torre fue enfático al señalar que la extorsión ya tiene efectos visibles en la operación de empresas y fuentes de trabajo:

Asimismo, destacó que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es el riesgo que enfrentan las víctimas al denunciar, porque lamentó, el que denuncia en este país ese delito, lo matan”.

El líder empresarial señaló que, aunque ya hay avances en la estrategia implementada desde enero, aún no son suficientes para contener el problema.

“Ya hay resultados en la política que se ha implementado en materia de extorsión, no los que esperamos, porque no es un proceso que va a suceder de la noche a la mañana”. —

Síguenos en Google News y encuentra más información