Extorsión es un delito que tiene de “rodillas” a las empresas en México: COPARMEX

El 17.3% de las empresas en México ha sufrido extorsión empresarial, afirmó el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

La extorsión empresarial es el delito que tiene “de rodillas” a las empresas de nuestro país, pues 17.3% de estas reportan haber sufrido este delito y de ellas 68.8% señala que fue del tipo telefónico.

Así lo expuso el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Juan José Sierra Álvarez, al presentar los resultados de sus estudios DataCoparmex correspondiente al primer semestre de 2025 de los indicadores: #MásSeguridad, #ÁnimoParaInvertir, #GastoRegulatorio, #MarcajeAMiGobierno y #MxSinCorrupción.

¿Por qué la extorsión afecta principalmente a las MIPYMES?

“Por eso, la aprobación de la Ley general contra la extorsión constituye un paso decisivo para enfrentar un delito que durante años creció sin freno y que vulnera con especial dureza a las MIPYMES. Lo hemos dicho. Es el delito de extorsión, el delito que mata a las MIPYMES. Es el delito de extorsión, el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país.”

En ese sentido dijo que la reciente iniciativa conocida como registro telefónico, si soluciona el problema pero tiene que ir acompañado de otras medidas y penas más severas.

¿Por qué no se denuncian los delitos de extorsión?

Dijo que la cifra negra en el delito de extorsión que tiene COPARMEX es del 97 por ciento de los delitos de extorsión que no se denuncian y eres o impide visibilizar el problema “que tenemos enfrente”, lamentó.

En este contexto subrayó que el tema de la inseguridad es el segundo obstáculo para poder invertir en nuestro país, después de la incertidumbre jurídica.

“Cabe destacar que con respecto a la misma medición del año anterior, la inseguridad pasa a ser el tercer al segundo obstáculo, reflejando su crecimiento y el impacto, por supuesto, por ende, como consecuencia de la actividad empresarial”, dijo el dirigente patronal.

Sobre el tema de corrupción señaló que 4 de cada 10 empresas, el equivalente al 40.2%, reportan haber enfrentado al menos un acto de corrupción en el último año. Destacó que los mayores actos de corrupción se presentan a nivel municipal 62.2% y estatal 57.8%, siendo estos los órdenes de gobierno los que más interactúan con las empresas.

Desde COPARMEX señaló, reconocemos el cambio de estrategia en seguridad pero ésta tiene que ir acompañada de un mejor esfuerzo en el presupuesto que no vemos y eso cerraría el “círculo virtuoso”, puntualizó.

