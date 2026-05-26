CNTE ingresa a Segob para mesa de diálogo con autoridades federales

Comisión representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron a reunión en Gobernación.

Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ingresaron este martes a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), para participar en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno de México, con el objetivo de dar seguimiento a las demandas del magisterio.

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¿Quiénes participan en la mesa de negociación?

La reunión se desarrolla luego de que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública confirmaran la continuidad de las mesas de negociación y reiteraran su disposición para alcanzar acuerdos mediante el diálogo institucional.

De acuerdo con lo informado previamente por las autoridades federales, el encuentro está encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, junto con representantes de la CNTE.

¿Qué exige la CNTE en sus movilizaciones?

Las negociaciones se realizan en un contexto de movilizaciones y protestas del magisterio en la capital del país, donde integrantes de la Coordinadora mantienen un plantón y diversas acciones de protesta para exigir respuesta a sus demandas laborales, salariales y de seguridad social.

Comisión representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron a reunión en Gobernación. Ampliar

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Durante el fin de semana, autoridades federales sostuvieron reuniones con representantes de la Sección 22 de la CNTE para coordinar medidas de seguridad, atención a emergencias y protección de los participantes en las movilizaciones, además de revisar aspectos logísticos relacionados con las actividades realizadas en el Zócalo capitalino.

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen plantón en el cruce de Avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas. Ampliar

¿Qué acciones prevé el magisterio en la Ciudad de México?

Cabe señalar que la CNTE amenaza con llevar a cabo un paro indefinido y bloqueos masivos en la Ciudad de México durante el Mundial.

El magisterio advirtió que intensificará sus movilizaciones si la administración de Claudia Sheinbaum no da solución definitiva a sus demandas laborales y de seguridad social.

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