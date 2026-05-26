Reforma electoral no convierte al INE en juez y parte: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum insistió que no se busca delegar la facultad de decisión al INE sobre quiénes pueden o no competir en un proceso electoral. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que sea verdad, que la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo para evitar la llegada de candidatos cercanos al crimen organizado, podría convertir al instituto en “juez y parte”.

Esto después de que eso lo advirtiera la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que también señalara que la iniciativa podría restar imparcialidad al órgano electoral. Durante la mañanera la Primera Mandataria afirmó que se trata de una mala interpretación de la propuesta.

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Sheinbaum explica función del INE en la propuesta

“Yo creo que ella lo está... está entendiendo mal el... la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE esté en contacto con las instituciones de... inteligencia, investigación y justicia, quienes son la UIF, la Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice: ‘Yo quiero que investiguen a estos candidatos’, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes. Y ahí digan las autoridades competentes: ‘Pues tiene riesgo’, pero si no, pues puede decir: ‘Estos son los riesgos’. ¿Qué hace el INE? ¿Ya resuelve? No. Se lo regresa al partido político.”

Sheinbaum Pardo insistió que no se busca delegar la facultad de decisión al INE sobre quiénes pueden o no competir en un proceso electoral y explicó que funcionaría únicamente como un canal de enlace entre los partidos políticos y las instituciones de inteligencia y justicia.

“Pero el INE pues es una institución que permite que a través de esa institución, que es la que organiza las elecciones, pues se pregunte a las instituciones correspondientes. Concentre esa información y se la regrese al partido político, y quien decide es el partido político. Entonces la decisión es del partido político, no del INE. Escuché ayer con atención la... intervención de la presidenta del INE y me parece que no... pues no entendió bien la propuesta. Entonces sería bueno... y no... no lo digo por mal, sino a lo mejor sencillamente no... no tenía la propuesta en sus manos. Pero no se le está pidiendo al INE que ellos resuelvan, no. Que sean el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes y que regresen esa información al partido político.”

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Reforma busca revisar perfiles de candidatos

La jefa del Ejecutivo federal negó que considere necesario hacer alguna modificación a la reforma enviada al Congreso, y dijo que serán los diputados y senadores, los que lo determinen.

La propuesta de reforma electoral contempla que los partidos políticos soliciten revisiones sobre perfiles de candidatos a través de una comisión del INE, mientras que las instituciones de investigación y justicia serían las encargadas de emitir información sobre posibles riesgos.

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