TV Azteca a Sheinbaum: La libertad de expresión no es una concesión

TV Azteca emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien acusó de actuar como política y no como estadista tras hacer un llamado público a no consumir sus contenidos.

La empresa señala que este tipo de expresiones representan un intento de censura desde la más alta tribuna del país hacia los espacios informativos críticos.

Te podría interesar: Sheinbaum rechaza censura a TV Azteca y defiende derecho de réplica

¿Qué respondió TV Azteca a las declaraciones presidenciales?

La postura de la mandataria contradice los principios de una auténtica democracia, donde son los ciudadanos, y nunca el gobierno, quienes deciden cómo y por dónde informarse, puntualiza, y, en ese sentido, lamentaron que Sheinbaum Pardo califique sus dichos como una opinión personal, recordando que ella representa al Estado mexicano y que sus palabras constituyen juicios en contra de los medios de comunicación.

Respecto a las acusaciones gubernamentales sobre la supuesta difusión de contenidos falsos, el medio de comunicación dice que se trata de una mentira, pues su cobertura diaria se basa en hechos documentados, datos públicos y testimonios verificables.

En una democracia son los ciudadanos quienes deciden qué ver, qué escuchar y cómo informarse. No el gobierno.



Podrán atacarnos, señalarnos y descalificarnos todos los días, pero en #TVAzteca vamos a seguir haciendo periodismo crítico, hablando con hechos y diciendo la verdad.… pic.twitter.com/cFTwEGxX1h — TV Azteca (@Azteca) May 26, 2026

También puedes leer: TV Azteca responde a Sheinbaum y acusa intento de presión contra medios

¿Qué señala la televisora sobre las críticas del gobierno?

De acuerdo con el comunicado, la inconformidad del gobierno radica en la exhibición de la falta de resultados y la gestión actual, utilizando además señalamientos sobre la adquisición de la empresa, ocurrida hace más de 30 años de forma legal y transparente, como un distractor para desviar la atención de temas como la corrupción y los problemas de seguridad.

TV Azteca enfatiza que la libertad de expresión y de prensa no son concesiones ni permisos que el Estado otorga y que los medios deban agradecer, sino derechos inherentes a la democracia y a los propios ciudadanos.

Ampliar

Te podría interesar: Salinas Pliego acusa persecución del gobierno de México ante organismos internacionales|Video

¿Qué dijo TV Azteca sobre su audiencia?

Recordó que en el año 2006 mantuvieron las puertas abiertas para Andrés Manuel López Obrador cuando otros sectores se las cerraban. Además, respalda su relevancia actual informando que tan solo en la jornada previa alcanzaron una audiencia de más de 33 millones de personas en televisión y más de 36 millones en plataformas digitales.

Síguenos en Google News y encuentra más información