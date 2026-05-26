Rocha Moya y Dámaso Castro acuden a la FGR en medio de investigación ligada a Estados Unidos

Rubén Rocha Moya, quien recientemente solicitó licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa, se presentó ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

Esta comparecencia responde directamente a una investigación abierta tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que emitió una solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ampliar

Te podría interesar: Rubén Rocha pidió al gobierno seguridad, confirmó Sheinbaum

¿Por qué compareció Rocha Moya ante la FGR?

Tras su encuentro con la autoridad ministerial, el gobernador con licencia emitió un mensaje dirigido a la opinión pública para confirmar que respondió a todos los cuestionamientos de la Agente del Ministerio Público Federal.

Reiteró su firme disposición para atender cualquier llamado futuro de las autoridades investigadoras y expresó su plena confianza en el Estado de Derecho y en el sistema judicial mexicano.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos”. —

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

También puedes leer: Desconoce Sheinbaum congelamiento de cuentas de Rocha Moya e Inzunza

¿Qué señalamientos hizo Estados Unidos?

Estados Unidos señala a Rocha Moya y a otras nueve personas de presuntamente brindar protección, apoyo político e intercambio de información a integrantes de la facción criminal conocida como Los Chapitos.

Entre los implicados que también acudieron a las instalaciones de la dependencia federal se encuentran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal de la entidad, Dámaso Castro Saavedra, ambos separados temporalmente de sus funciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de brindar protección a Los Chapitos cuando éste era secretario general de Sinaloa Ampliar

Encuentra más: Morena en Sinaloa manifiesta confianza en autoridades tras citatorio a Rocha Moya

¿Qué dijo Dámaso Castro sobre su comparecencia?

Castro Zaavedra, también se presentó en las instalaciones de la FGR para rendir su testimonio, y a la salida de su comparecencia, a la cual asistió acompañado por un defensor de oficio en cumplimiento con la normativa constitucional, evitó compartir los detalles de las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal, con el fin de proteger la confidencialidad de la investigación y respetar el debido proceso.

Se limitó a confirmar que cumplió con el citatorio oficial y aseguró que se mantendrá a la espera de cómo se integre la carpeta de investigación.

El funcionario con licencia aclaró que no tiene conocimiento sobre si los otros servidores públicos señalados en este mismo caso ya acudieron a declarar ante las instancias correspondientes.

Dámaso Castro pausó sus actividades oficiales desde los primeros días de mayo, y justificó esta licencia temporal como una medida para garantizar la máxima transparencia durante las indagatorias.

Síguenos en Google News y encuentra más información